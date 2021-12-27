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B.I.G. Interview с Романом Лихачевым о питании для всей семьи зимой по Аюрведе
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71 views • December 27, 2021
🧔 Роман Лихачев - сертифицированный специалист по индийской медицине - аюрведе, автор одной из крупнейшей онлайн школ по аюрведе, более 30000 тыс студентов прошли бесплатные курсы и более 1000 платные за 2021 г. 10 лет практики, 6 лет преподавания и консультирования. Начал с того, что сильно болел, официальная медицина не помогала, а аюрведа помогла, начал изучать и потом начал помогать другим.
🍲 В эфире обсудили: основные ошибки зимнего питания, которые крадут ваше здоровье, несколько базовых правил питания зимой, почему универсального готового меню "правильного питания" на самом деле не существует?
🍱 Роман создал онлайн клуб, где каждый в своем темпе может постепенно знакомиться с аюрведой и аюрведической кухней. Все детали по ссылке https://aurveda.pro/club?gcpc=897d7 , до Нового Года спец условия для вступления в клуб.
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страница в Инстаграм по Аюрведе https://www.instagram.com/aurveda.pro/ (Видео урок о том как кутить в НГ без вреда для здоровья всем посмотревшим- для этого напишите Роману в директ)
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-pro-pitanie/
B.I.G. Interview о действии Golden Reishi https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-golden-reishi/
B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/
B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/
B.I.G. Interview с нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-s-nutritsiologom/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🍲 В эфире обсудили: основные ошибки зимнего питания, которые крадут ваше здоровье, несколько базовых правил питания зимой, почему универсального готового меню "правильного питания" на самом деле не существует?
🍱 Роман создал онлайн клуб, где каждый в своем темпе может постепенно знакомиться с аюрведой и аюрведической кухней. Все детали по ссылке https://aurveda.pro/club?gcpc=897d7 , до Нового Года спец условия для вступления в клуб.
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страница в Инстаграм по Аюрведе https://www.instagram.com/aurveda.pro/ (Видео урок о том как кутить в НГ без вреда для здоровья всем посмотревшим- для этого напишите Роману в директ)
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-pro-pitanie/
B.I.G. Interview о действии Golden Reishi https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-golden-reishi/
B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/
B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/
B.I.G. Interview с нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-s-nutritsiologom/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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