Mr. V (98η)--«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ» ΜΟΙΡΑΣΕ Ο V ΜΕ ΤΗΝ...

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96 views • September 11, 2021



Ὁσονούπω, οἱ συμπατριῶτες μας αὐτοὶ δὲν θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ βοηθήσουμε ὅλοι μας, ἀναλόγως μὲ τὶς δυνατότητες ἑνὸς ἑκάστου.



Σήμερα εἶναι αὐτοί, αὔριο θὰ εἶσαι ἐσύ!



Ἤδη ἔχει δοθῇ συγκεκριμένη ἐντολὴ ἐνεργείας σὲ πυρῆνες τῶν «Ἐθνικῶν Φυλάκων» ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια.

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικῶς, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε στὸ

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε οἰκονομικῶς, μπορεῖτε νὰ καταθέτετε στὸ



ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀριθμὸς Λογαριασμοῦ: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ



Καμμία ἑλληνικὴ οἰκογένεια δὲν θὰ μείνῃ χωρὶς φαγητὸ καί, εἰ δυνατόν, χωρὶς στέγη!

Παρακαλοῦνται οἱ φιλικὲς ἱστοσελίδες νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὸ μήνυμά μας!

Ἕλληνες, κρατᾶτε γερά!

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε!

#ΕΘΝΙΚΟΙ_ΦΥΛΑΚΕΣ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ_ΕΘΝΙΚΗΣ_ΣΩΤΗΡΙΑΣ #ODYSSEYTV #MrV Μετὰ τὶς καταστροφικὲς πυρκαϊές, οἱ ὁποῖες κατέκαυσαν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὡδήγησαν σὲ ἀπόγνωσι πολλοὺς συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν καὶ κατήντησαν μετανάστες μέσα στὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα, ἦλθε ἡ σειρὰ αὐτῶν, ποὺ δὲν ὑπέκυψαν στὴν κυβερνητικὴ ἐντολὴ συμμετοχῆς στὸ παγκόσμιο πείραμα τῶν ἐνέσεων τοῦ θανάτου.Ὁσονούπω, οἱ συμπατριῶτες μας αὐτοὶ δὲν θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ βοηθήσουμε ὅλοι μας, ἀναλόγως μὲ τὶς δυνατότητες ἑνὸς ἑκάστου.Σήμερα εἶναι αὐτοί, αὔριο θὰ εἶσαι ἐσύ!Ἤδη ἔχει δοθῇ συγκεκριμένη ἐντολὴ ἐνεργείας σὲ πυρῆνες τῶν «Ἐθνικῶν Φυλάκων» ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια.Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικῶς, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε στὸ [email protected] καὶ θὰ λάβετε σχετικὲς ὁδηγίες.Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε οἰκονομικῶς, μπορεῖτε νὰ καταθέτετε στὸΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈριθμὸς Λογαριασμοῦ: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣΚαμμία ἑλληνικὴ οἰκογένεια δὲν θὰ μείνῃ χωρὶς φαγητὸ καί, εἰ δυνατόν, χωρὶς στέγη!Παρακαλοῦνται οἱ φιλικὲς ἱστοσελίδες νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὸ μήνυμά μας!Ἕλληνες, κρατᾶτε γερά!Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε!#ΕΘΝΙΚΟΙ_ΦΥΛΑΚΕΣ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ_ΕΘΝΙΚΗΣ_ΣΩΤΗΡΙΑΣ #ODYSSEYTV #MrV Keywords newspoliticsreligiongreeceorthodoxyv for vendettamr vodysseia tv

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