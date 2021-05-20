Jesús Rodríguez García en Nos duele Puerto Rico # 2 (7 de Mayo de 2021)

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El propósito de este canal siempre será divulgar la verdad, exponer el error, defender la libertad de conciencia, y los derechos inalienables.



Ideas presentadas al margen o alrededor de la dinámica de estos asuntos, pudiera no ser necesariamente compartida por este servidor. Investigue usted. Enlace original - https://fb.watch/5CcwldvT6M/ Documentación:El propósito de este canal siempre será divulgar la verdad, exponer el error, defender la libertad de conciencia, y los derechos inalienables.Ideas presentadas al margen o alrededor de la dinámica de estos asuntos, pudiera no ser necesariamente compartida por este servidor. Investigue usted. Keywords nwovacunaley dominicalgenocidioplandemia

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