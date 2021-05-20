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Jesús Rodríguez García en Nos duele Puerto Rico # 2 (7 de Mayo de 2021)
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Enlace original - https://fb.watch/5CcwldvT6M/
Documentación:
https://elpuebloporlaverdadpr.com/action#0de6a9f7-a6ce-4023-abac-1ed3b59ae919
El propósito de este canal siempre será divulgar la verdad, exponer el error, defender la libertad de conciencia, y los derechos inalienables.
Ideas presentadas al margen o alrededor de la dinámica de estos asuntos, pudiera no ser necesariamente compartida por este servidor. Investigue usted.
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