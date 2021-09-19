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19.09.2021. Патологоанатому тоже деньги нужны… (Выпуск № 218 часть I (1)).
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7466 views • September 18, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:55 4 ый Круглый Стол Марии Шукшиной СИСТЕМА КОНТРОЛЯ – не излечит, не исцелит ПРЯМОЙ ЭФИР дайд. https://www.youtube.com/watch?v=ZbI0axzY9lo.
27:24 ВакЧинаторы будут получать вознаграждение - по 200 рублей за каждого вакцинированного ? https://www.youtube.com/shorts/IVkQh7jmgQM.
30:35 Расчеловечивание. https://www.youtube.com/watch?v=rrO5U4w_F7g.
41:53 Российские ученые предложили давать по три выходных после вакцинации. https://www.youtube.com/shorts/GWp2_Wr_uYI.
43:21 Китайский ХонСлаХерь в Краснодаре ? Это не шутка!!! Реальная запись с линейки школы номер 19 г. https://www.youtube.com/shorts/Eo742RGxg3o.
44:29 ЭТО ПРОСТО ШОК... В осатанелой Европе уже продвигают детям зоофилию. (ФОТО). https://3rm.info/main/86359-jeto-prosto-shok-v-osataneloj-evrope-uzhe-prodvigajut-detjam-zoofiliju-foto.html.
45:33 Родина в опасности. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=vdoC5LV1Z6c.
58:19 МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ЗА БЛИЖНИХ НА ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА. https://www.youtube.com/watch?v=-OpGA7_0BX4&;list=TLPQMTQwOTIwMjEXlfL_FLBL0g&index=2.
01:09:01 130 лет здоровья. "Жизнь в 130 лет не тяжёлое бремя"! Фролов Ю.А. https://www.youtube.com/watch?v=n985pD4V-o8.
01:15:59 Письмо слушателя. Усмирение плоти.
Сегодня мы поговорим о том, может ли православный человек принимать участие в выборах. Также поднимем вопрос: почему больницы, медработники, исследовательские центры заинтересованы в вакцинации и распространении вируса. Послушаем проповедь праведного батюшки, узнаем, как завлекают граждан на вакцинацию, также узнаем, что с помощью растлевания и разврата народа пытаются уничтожить страну. Послушаем молитвенное правило за ближних на последние времена, и поговори о том верно оно или нет.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:55 4 ый Круглый Стол Марии Шукшиной СИСТЕМА КОНТРОЛЯ – не излечит, не исцелит ПРЯМОЙ ЭФИР дайд. https://www.youtube.com/watch?v=ZbI0axzY9lo.
27:24 ВакЧинаторы будут получать вознаграждение - по 200 рублей за каждого вакцинированного ? https://www.youtube.com/shorts/IVkQh7jmgQM.
30:35 Расчеловечивание. https://www.youtube.com/watch?v=rrO5U4w_F7g.
41:53 Российские ученые предложили давать по три выходных после вакцинации. https://www.youtube.com/shorts/GWp2_Wr_uYI.
43:21 Китайский ХонСлаХерь в Краснодаре ? Это не шутка!!! Реальная запись с линейки школы номер 19 г. https://www.youtube.com/shorts/Eo742RGxg3o.
44:29 ЭТО ПРОСТО ШОК... В осатанелой Европе уже продвигают детям зоофилию. (ФОТО). https://3rm.info/main/86359-jeto-prosto-shok-v-osataneloj-evrope-uzhe-prodvigajut-detjam-zoofiliju-foto.html.
45:33 Родина в опасности. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=vdoC5LV1Z6c.
58:19 МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ЗА БЛИЖНИХ НА ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА. https://www.youtube.com/watch?v=-OpGA7_0BX4&;list=TLPQMTQwOTIwMjEXlfL_FLBL0g&index=2.
01:09:01 130 лет здоровья. "Жизнь в 130 лет не тяжёлое бремя"! Фролов Ю.А. https://www.youtube.com/watch?v=n985pD4V-o8.
01:15:59 Письмо слушателя. Усмирение плоти.
Сегодня мы поговорим о том, может ли православный человек принимать участие в выборах. Также поднимем вопрос: почему больницы, медработники, исследовательские центры заинтересованы в вакцинации и распространении вируса. Послушаем проповедь праведного батюшки, узнаем, как завлекают граждан на вакцинацию, также узнаем, что с помощью растлевания и разврата народа пытаются уничтожить страну. Послушаем молитвенное правило за ближних на последние времена, и поговори о том верно оно или нет.
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