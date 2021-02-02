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Passage « explosif » du Dr Édouard Broussalian sur la télé suisse !
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20 views • February 02, 2021
Le Libre Penseur
Émission du 27.01.2021 : Le Dr Édouard Broussalian, seule figure d’opposition sur une émission de 2 heures, dénonce des conflits d’intérêts et remet les pendules à l’heure quant à la pseudo-science actuelle…
https://www.lelibrepenseur.org/passage-explosif-du-dr-edouard-broussalian-surl-a-tele-suisse/
Excellent montage vidéo de l’équipe du site www.emakrusi.com qui démontre à quel point les pseudo spécialistes qui passent leur temps sur les plateaux télé perdent leurs moyens et toute crédibilité dès qu’une personne de gros niveau est mise face à eux.
https://emakrusi.com/
Émission du 27.01.2021 : Le Dr Édouard Broussalian, seule figure d’opposition sur une émission de 2 heures, dénonce des conflits d’intérêts et remet les pendules à l’heure quant à la pseudo-science actuelle…
https://www.lelibrepenseur.org/passage-explosif-du-dr-edouard-broussalian-surl-a-tele-suisse/
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