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THE NHS ENGLAND UK - MALL PRACTICE MADAZALAM MALFEASANCE AND INSIDE AGENT ASSASSINS! - THE CAMERA IS ON! SHOCKING! - ITS GENOCIDE! - WARNING - STAY AWAY!
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344 views • December 29, 2021
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
Graphene Oxide SMART DUST - The More You Know! - https://www.brighteon.com/fbcad82f-e305-4f01-9c49-7c9b3a592093
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
100% SAFE AND EFFECTIVE - https://www.brighteon.com/32831916-3a1e-4eee-9002-ae7fc71c6bbc
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DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
BBC ARE USING CRISIS ACTORS TO RAMP OMICRON FEAR - https://www.bitchute.com/video/0JGufSn6NrHH/
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AND THIS!
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AND THIS!
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FINALLY THIS!
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THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
Graphene Oxide SMART DUST - The More You Know! - https://www.brighteon.com/fbcad82f-e305-4f01-9c49-7c9b3a592093
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
100% SAFE AND EFFECTIVE - https://www.brighteon.com/32831916-3a1e-4eee-9002-ae7fc71c6bbc
DR. MICHAEL YEADON'S WARNING ON TOTALITARIAN CONTROL AND MASS DEPOPULATION - https://www.bitchute.com/video/B0t2JnES4jJo/
LOOK AT WHATS HAPPENING IN UK HOSPITALS - THEY ARE YOUTHANISING PATIENTS! GENOCIDE NURUMBURG 2.0 IS SOON TO BE HERE!
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
BBC ARE USING CRISIS ACTORS TO RAMP OMICRON FEAR - https://www.bitchute.com/video/0JGufSn6NrHH/
MARK STEELE - LETS TALK PCR HOAX TURKEY! - https://www.brighteon.com/1084251c-ea03-45ff-9a93-34cf560aa675
France Follow Blueprint #NO #DEMOCRACY / Hugo Talks Some More #lockdown - https://www.brighteon.com/81313b54-4fc1-40e3-a1b2-3456158fff23
DR. ZELENKO NUKES COVID DEATH CULT, DROPS TRUTH BOMBS ON GLOBALIST PSYCHOPATHS! - https://www.bitchute.com/video/XaePwc0rcpSx/
GENOCIDE - DO YOU HEAR THIS? - FREUDIAN SLIPS OR WARNINGS? THEY HAVE TO TELL YOU HOW THEY KILL YOU! - https://www.brighteon.com/d8ba8c2f-3408-4cc8-b0eb-7159693d0742
Senior Pharmacist talks Ivermectin, Dr Malone blasts the UK for pausing Ivermectin trials, Genocide? - https://www.brighteon.com/db894c16-0a41-4c67-b2a6-1c735ae67a66
COVID, ROTHSCHILD, GRAPHENE, DTCC & THE POPE [EVERYTHING EXPLAINED IN 12 MINUTES] (RUSS BROWN) - https://www.bitchute.com/video/KdKeDJTpZBrY/
BRITISH CELEB PAEDOPHILES - 5 OF THEM IN ONE PROGRAM - THIS IS YOUR LIFE - https://www.bitchute.com/video/DbrUljATSOIe/
THE JAB KILLS NEW YORK TIMES JAB PUSHING EDITOR - https://www.brighteon.com/9aad4381-d154-4190-9930-b41da91dd91e
ANOTHER 5G PHONE MAST BLAZE @ DERBY [UK] (QUINTA COLUMNA) - https://www.bitchute.com/video/8d2LkPKmX1Cl/
BEFORE AND AFTER THE JAB - https://www.brighteon.com/bc1144e1-9709-40fe-93ee-4c57984998a6
BLOOD CLOT to brain causing seizure - this poor chap is a vegetable now. Sad Video. - https://www.brighteon.com/fec9a4e2-4917-4f0c-8ac5-fe11ed5e6497
THE UK SUPER FAKERS ARE AT IT AGAIN! MEDICAL FRAUDS AND SHILLS! - CRISIS ACTORS TO CON THE MASSES TO GET A BOOSTER! - HERE WE GO AGAIN CRISIS ACTORS - https://www.brighteon.com/f78b58c0-c94b-495e-8766-73165498c5f8
GERMAN UPRISING - HUNDREDS OF TOWNS AND LARGE CITIES JOIN NATIONWIDE UP RISING - https://www.brighteon.com/4456b75e-e16e-4f1c-99e7-aba800041f00
FAUCI SPEAKS -2020 TAKEN DOWN WARPSPEED! - https://www.brighteon.com/57899fa4-705f-4966-97b8-67fa5fc22177
INFORMATION BLOCKADE - https://www.brighteon.com/f3088457-25fd-4285-813e-813ce0527e06
UK FULLY JABBED MAN IS NOW RIDDLED WITH THE COVID BIO WEAPON SPIKE - https://www.brighteon.com/b1bd2d69-a66e-4ac2-93a4-85f3cdaced06
THE TREMOR TWINS: THESE TWO GIRLS ARE NOW BOTH PERMANENTLY DISABLED FROM THE DEADLY PFIZER COVID-19 VACCINE - https://www.brighteon.com/b3b207fa-8d30-4a82-958f-501826fa5e6f
GENOCIDE - YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
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https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
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