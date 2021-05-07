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IFQ47 - Émission du 6 mai 2021 avec Amélie Paul
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100 views • May 07, 2021
jeudi 6 mai 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions47:7
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/infoenquestions47:a
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Amélie : https://odysee.com/@ameliepaul:8
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
■ Références Chloé :
• Suisse - Cas/hospitalisations/décès "covid" à la semaine 16. http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_05-05.pdf
• Suisse - Décès toutes causes confondues. http://gerardscheller.ch/COVID-19_Deces_CH_2010-2021_sem1-16_04-05-21.pdf
• Votations du 13 juin 2021, présentation gouvernementale des 2 initiatives populaire et des 3 lois parlementaires au vote :
Pour une eau potable et une alimentation saine
Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse
Loi COVID19
Loi CO2
Loi antiterroriste
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20210613.html
• Livret des recommandations pour la votation du 13 juin 2021 : cliquer sur Explications du Conseil fédéral (lien précédent)
• Loi COVID19 (version du 1er avril 2021) :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/fr
• Loi COVID 19 (version du 25 sept. 2020)
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210701-fr-pdf-a-2.pdf
• Deux candidats pour le certificat d'immunité : ELCA + SICPA et l'OFIT
https://www.heidi.news/sante/deux-finalistes-pour-le-certificat-d-immunite-de-la-confederation
• SICPA, contrat suspect avec le Brésil. https://www.zonebourse.com/cours/indice/RUSLAND-RTS-7501/actualite/Sicpa-contrat-suspect-de-plusieurs-milliards-de-dollars-au-Bresil-28774374/
• ELCA, principal actionnaire Cédric Morret, un ancien de l'institut McKinsey. https://www.letemps.ch/economie/elca-va-passer-cap-1000-employes#:~:text=C%C3%A9dric%20Moret%2C%20%C3%A0%20la%20t%C3%AAte,du%20capital%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9
• Polémique entre McKinsey et le gouvernement français. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-on-vous-resume-la-polemique-autour-de-mckinsey-le-cabinet-qui-conseille-le-gouvernement-sur-la-strategie-vaccinale_4291131.html
• Clip NON à la Loi Covid19 (Les Amis de la Constitution) :
http://gerardscheller.ch/video_2021-04-29_18-53-44.mp4
• Loi CO2 :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/fr
• La loi CO2 en 2 mots : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/dossiers/protection-du-climat-et-loi-sur-le-co2.html
• Les gaz à effet de serre :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
• Bill Gates explique le 18.02.10 que grâce aux vaccins, à la santé reproductive et aux soins médicaux, la population pourra baisser de 10 à 15%.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=LmzeYYWntxw
• Les 32 accords de Libre-échange signés par la Suisse (+8 en cours de signature) : https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen.html
• Cash Investigation : Climat - Le Grand bluff des multinationales
https://www.dailymotion.com/video/x4zhz2l
• Loi antiterroriste :
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/2004/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2020-2004-fr-pdf-a.pdf
🕊AGENDA des Libertés :
• samedi 8 mai :
Paris 13h (devant le Journal Le Monde)
Aarau 14h (StadtMuseum)
• samedi 15 mai : Lyon 14h (Place du Maréchal Lyautey)
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/infoenquestions47:a
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Amélie : https://odysee.com/@ameliepaul:8
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
■ Références Chloé :
• Suisse - Cas/hospitalisations/décès "covid" à la semaine 16. http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_05-05.pdf
• Suisse - Décès toutes causes confondues. http://gerardscheller.ch/COVID-19_Deces_CH_2010-2021_sem1-16_04-05-21.pdf
• Votations du 13 juin 2021, présentation gouvernementale des 2 initiatives populaire et des 3 lois parlementaires au vote :
Pour une eau potable et une alimentation saine
Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse
Loi COVID19
Loi CO2
Loi antiterroriste
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20210613.html
• Livret des recommandations pour la votation du 13 juin 2021 : cliquer sur Explications du Conseil fédéral (lien précédent)
• Loi COVID19 (version du 1er avril 2021) :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/fr
• Loi COVID 19 (version du 25 sept. 2020)
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210701-fr-pdf-a-2.pdf
• Deux candidats pour le certificat d'immunité : ELCA + SICPA et l'OFIT
https://www.heidi.news/sante/deux-finalistes-pour-le-certificat-d-immunite-de-la-confederation
• SICPA, contrat suspect avec le Brésil. https://www.zonebourse.com/cours/indice/RUSLAND-RTS-7501/actualite/Sicpa-contrat-suspect-de-plusieurs-milliards-de-dollars-au-Bresil-28774374/
• ELCA, principal actionnaire Cédric Morret, un ancien de l'institut McKinsey. https://www.letemps.ch/economie/elca-va-passer-cap-1000-employes#:~:text=C%C3%A9dric%20Moret%2C%20%C3%A0%20la%20t%C3%AAte,du%20capital%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9
• Polémique entre McKinsey et le gouvernement français. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-on-vous-resume-la-polemique-autour-de-mckinsey-le-cabinet-qui-conseille-le-gouvernement-sur-la-strategie-vaccinale_4291131.html
• Clip NON à la Loi Covid19 (Les Amis de la Constitution) :
http://gerardscheller.ch/video_2021-04-29_18-53-44.mp4
• Loi CO2 :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/fr
• La loi CO2 en 2 mots : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/dossiers/protection-du-climat-et-loi-sur-le-co2.html
• Les gaz à effet de serre :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
• Bill Gates explique le 18.02.10 que grâce aux vaccins, à la santé reproductive et aux soins médicaux, la population pourra baisser de 10 à 15%.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=LmzeYYWntxw
• Les 32 accords de Libre-échange signés par la Suisse (+8 en cours de signature) : https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen.html
• Cash Investigation : Climat - Le Grand bluff des multinationales
https://www.dailymotion.com/video/x4zhz2l
• Loi antiterroriste :
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/2004/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2020-2004-fr-pdf-a.pdf
🕊AGENDA des Libertés :
• samedi 8 mai :
Paris 13h (devant le Journal Le Monde)
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