Lasse Wilhelmson om Sveriges sönderfall i globaliseringsprocessen

Föredraget hölls i Sävedalen den 3:e februari 2019.



Förfallet av Sverige har de senaste åren gått i expressfart. Alla kan se det varje dag när de går utanför sin ytterdörr, men likväl fortsätter makthavarna att hävda att allt är som det ska och bara vi höjer dosen av den medicin som lett oss till den punkt vi är idag, så kommer allt att ordna sig till slut. De som vill belysa problemen och dess bakomliggande orsaker stämplas med epitet och förtalas då makthavarna vet att de inte har en chans i en saklig och ärlig debatt.



Vilka organisationer och intressen ligger bakom Globalisterna mot bak-grund av deras historia, framväxt och planer? Finns det olika fraktioner och motsättningar dem emellan när det gäller metoder, tidsperspektiv och mål? Vilka är de viktigaste spelarna, deras lakejer och relation till Den djupa staten? På vad sätt återspeglas detta i Sverige? Detta är några av de frågor som Lasse kommer att besvara under föredraget.