© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le transhumanisme vaccinal de François Legault: un crime contre l'humanité
Follow
0
Share
Report
41 views • October 19, 2021
François Legault est de mêche avec les mondialistes du Forum Économique Mondial pour implanter la Quatrième Révolution Industrielle au Québec avec tout ce que ça l'implique... y compris forcer le transhumanisme sur tous les québécois sans leur consentement. La CAQ travaille sur l'identité numérique des québécois depuis longtemps et Klaus Schwab ne se cache pas pour dire que la quatrième révolution industrielle implique la fusion des identités biologiques et digitales. Le vaccin anti-covid est remplis de nanotechnologies et d'oxyde de graphène. Les nanoparticules contenues dans le vaccin permettront la connexion du système nerveux de tous les québécois avec le cloud caquiste et son nouveau système d'INSIGNIFIANCE ARTIFICIELLE.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.