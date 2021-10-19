Le transhumanisme vaccinal de François Legault: un crime contre l'humanité

François Legault est de mêche avec les mondialistes du Forum Économique Mondial pour implanter la Quatrième Révolution Industrielle au Québec avec tout ce que ça l'implique... y compris forcer le transhumanisme sur tous les québécois sans leur consentement. La CAQ travaille sur l'identité numérique des québécois depuis longtemps et Klaus Schwab ne se cache pas pour dire que la quatrième révolution industrielle implique la fusion des identités biologiques et digitales. Le vaccin anti-covid est remplis de nanotechnologies et d'oxyde de graphène. Les nanoparticules contenues dans le vaccin permettront la connexion du système nerveux de tous les québécois avec le cloud caquiste et son nouveau système d'INSIGNIFIANCE ARTIFICIELLE.