Coaguli nel sangue dei vaccinati: l’indagine del dott. Giovannini 01 Agosto 2022

Coaguli di globuli rossi in centinaia di persone. E’ quanto rilevato dal dott. Franco Giovannini, medico biologo di Mantova che ha esaminato persone che si sono sottoposte alla vaccinazione anticovid, non solo con il buster ma addirittura con una sola dose. L’indagine effettuata dal medico chirurgo è avvenuta con sofisticate apparecchiature.

Link originale https://www.telecolor.net/2022/06/coaguli-nel-sangue-dei-vaccinati-lindagine-del-dott-giovannini/

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, ecc.)

AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.





https://www.tinelli.eu





Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli





AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull





COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio





https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo





Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists





My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103









✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.



