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Δακρύζουν οι Άγιοί μας ... Κανείς δεν παίρνει το μήνυμα ...
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30 views • November 21, 2020
- Γέροντας Ευθύμιος (Καψάλα) για τα εμβόλια: Τα είπε σε “ήχο βαρύ” στον
κ. Τσιόδρα που τον επισκέφθηκε!
- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης για τους Επισκόπους: Όσοι προδίδουν την Ορθοδοξία θα “φύγουν” από ασθένειες!
- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα: Εμφανίστηκε σε πνευματική του κόρη και είπε: Ο Χριστός είναι πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί ο κόσμος έχει “ξεφύγει”. Οι άνθρωποι είναι σκληροί, απότομοι, δεν έχουν έλεος στις σχέσεις μεταξύ τους.
- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα για την Αμερική: Η θάλασσα θα φθάσει μέχρι 200 μέτρα από το μοναστήρι !!! (Το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου είναι στην έρημο της Αριζόνα). Ολόκληρες πολιτείες θα βυθιστούν λόγω της αμετανοησίας!
- Οι πατέρες στην Αμερική κάτι περιμένουν ... Κάνουν τριήμερα νηστείας (ούτε νερό δεν πίνουν) σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ!
"Stilos Orthodoxias"
κ. Τσιόδρα που τον επισκέφθηκε!
- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης για τους Επισκόπους: Όσοι προδίδουν την Ορθοδοξία θα “φύγουν” από ασθένειες!
- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα: Εμφανίστηκε σε πνευματική του κόρη και είπε: Ο Χριστός είναι πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί ο κόσμος έχει “ξεφύγει”. Οι άνθρωποι είναι σκληροί, απότομοι, δεν έχουν έλεος στις σχέσεις μεταξύ τους.
- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα για την Αμερική: Η θάλασσα θα φθάσει μέχρι 200 μέτρα από το μοναστήρι !!! (Το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου είναι στην έρημο της Αριζόνα). Ολόκληρες πολιτείες θα βυθιστούν λόγω της αμετανοησίας!
- Οι πατέρες στην Αμερική κάτι περιμένουν ... Κάνουν τριήμερα νηστείας (ούτε νερό δεν πίνουν) σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ!
"Stilos Orthodoxias"
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