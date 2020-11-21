Δακρύζουν οι Άγιοί μας ... Κανείς δεν παίρνει το μήνυμα ...

- Γέροντας Ευθύμιος (Καψάλα) για τα εμβόλια: Τα είπε σε “ήχο βαρύ” στον

κ. Τσιόδρα που τον επισκέφθηκε!

- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης για τους Επισκόπους: Όσοι προδίδουν την Ορθοδοξία θα “φύγουν” από ασθένειες!

- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα: Εμφανίστηκε σε πνευματική του κόρη και είπε: Ο Χριστός είναι πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί ο κόσμος έχει “ξεφύγει”. Οι άνθρωποι είναι σκληροί, απότομοι, δεν έχουν έλεος στις σχέσεις μεταξύ τους.

- Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα για την Αμερική: Η θάλασσα θα φθάσει μέχρι 200 μέτρα από το μοναστήρι !!! (Το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου είναι στην έρημο της Αριζόνα). Ολόκληρες πολιτείες θα βυθιστούν λόγω της αμετανοησίας!

- Οι πατέρες στην Αμερική κάτι περιμένουν ... Κάνουν τριήμερα νηστείας (ούτε νερό δεν πίνουν) σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ!



"Stilos Orthodoxias"