Сон Артёма от 19 июля 2022 г. Коварный замысел Путина о всеобщей мобилизации в России

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Сон моего мужа: Путин собирается вводить ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В
РОССИИ. Сон ему приснился 19 июля 2022 года.
Артём: "Я видел российского президента, Путина; он был на экране или плакате, но как живой, весь такой серьёзный - как его обычно показывают. Я понимал, что это его маска, это не настоящий человек, что он обманывает! Он собирался вводить всеобщую мобилизацию в России, но позже. И я понимал, что люди будут очень жестоко обмануты - сейчас они думают, что это спецоперация, которая затрагивает только контрактников. А Путин-то знает заранее, к чему он всё это ведёт. Было видно, что это коварный человек, и этот план у него в сердце."
29 августа 2019 г. мне снился такой сон. Я листала новый учебник истории с православной подачи. В России ставят президента по фамилии Лимов.
Меня тогда озадачил этот сон. Единственное толкование было такое: так как Лимов восходит к сербскому слову "лим", означающему "листовое железо", я подумала, что власть в России возможно будет вести себя как Сталин... (Сталин как "сталь"), с железной хваткой... и тогда подумалось, что может это связано с пророчеством Даниила о последнем царстве - звере с зубами железными (Дан 7:19).
Как объясняет Лиланд в этих видео
https://www.brighteon.com/9401c0de-6239-4a21-bae8-82c19840d7d8
https://www.brighteon.com/4dff4c41-6cc0-4670-be7b-a433a63e5ed9
- и БАРС (Запад), и МЕДВЕДЬ (ВОСТОК) - это всё части одного зверя, которому нужны жертвы, не важно с чьей стороны...
И, когда Путин дарил Трампу футбольный мячик в Хельсинки (
https://www.svoboda.org/a/29390505.html https://rsport.ria.ru/20180716/1139430300.html) - думаю, это был знак их закулисной договорённости. Не важно, на чьей стороне "мяч" - то есть властям (зверю, сатане, действующему через власти) не важно, на чьей стороне будут жертвы войны, массовая гибель людей.
Добавьте к этому ещё "Пасхальную" службу в "Храме" Вооружённых сил России 2021 г. https://youtu.be/e5iWvJ-s5n8?t=75
(которая была ритуалом ЗАКЛАНИЯ НАРОДОВ в жертву вакциногеноциду и войне!), и вот и получается как в моём сне "с православной подачи"... и картина более цельная складывается.
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