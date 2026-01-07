Апокалиптические события, произошедшие на Хануку (2017-2025 гг.) Протокол школы Лиланда Джонса от 28 декабря 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
https://drive.google.com/file/d/1kzEoqL30akOOIp3kUQVPu5E5yfWEc63q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n4tUYrPjgSXPxuKE4pX6NvtPdOjxdZh2/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/12nCLmoTtDhznXO-OPLqVoMDresQSHICD/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1Et7e2RPcuL8T74rQboVvHgTCpxSTfjSB/view?usp=sharing
Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1Wvm1PiicXGYLnIO00H7Q1X5pIWXU0Fqg/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-E7o2PsALps2-4oDLTOdvYum-WO-rmdj/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Календарь Еноха 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Ханука 5 декабря 2017 г. — 24-й день 9-го месяца на стр. 3 Календаря https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/704459d709914d9da8e8c42e00fa1b23/2017Calendar.pdf
⏰ СХЕМЫ 14 лет Апокалипсиса (2010-2024 гг)
Вр. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
Вр. Шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Апокалиптические события, связанные с Сыном Погибели или Третьим Храмом, произошедшие на Хануку 2017-2025 гг.:
• 5-6-го декабря 2017 г. - Указ Кира / Трамп о переносе амер. посольства из Тель-Авива в Иерусалим
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-recognizes-jerusalem-israel-s-capital-n827096
• 19-го декабря 2017 г. - Посвящение Подземного Третьего Храма (Синагоги Сатаны)
https://www.youtube.com/watch?v=yzmC2-sY5IM&list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB
• 10 декабря 2018 г. - Посвящение Жертвенника Третьего Храма
https://www.jpost.com/israel-news/temple-ready-altar-dedicated-on-last-day-of-hanukkah-by-activist-groups-573980
• Ханука 2019 г. - Государственный Ужин для Евангельских Лидеров в честь Хануки (Hannukah State Dinner for Evangelical Leaders)
Kanye West и Музыка Вавилонской Блудницы
• 14 декабря 2020 г. - Операция Скорость Искажения (Operation Warp Speed) – Начертание Зверя
• Ханука 2021 г. - Негодование на Святой Завет из Дан 11:28
• Ханука 2023 г. - Выпуск новой храмовой монеты "Железные Мечи" ("The Swords of Iron") https://www.temple-coins.com/products/iron-swords-war-of-good-vs-evil
• 14 декабря 2024 г. - ЦАХАЛ занял гору Хермон / Совет на горе Хермон
• 20 декабря 2025 г. - “Project Sunrise” / “Восход Солнца” — проект по восстановлению и перестройке сектора Газа
https://www.timesofisrael.com/us-said-to-pitch-project-sunrise-a-plan-to-rebuild-gaza-as-luxury-destination/
• 15 декабря 2025 г - посол США Mike Huckubby на церемонии зажжения ханукальных свечей (у Стены Плача)
https://www.youtube.com/watch?v=9viF870W_Ys
https://www.facebook.com/reel/1438731037970478
https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu/article-880462
Видео Лиланда
Kanye West - Beast ♫ Christmas & Hanukkah https://www.youtube.com/watch?v=OKEsPETABz4
*Плейлист Третий Храм (под Западной Стеной) Third Temple https://www.youtube.com/watch?v=yzmC2-sY5IM&list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB
Как вкл. русские субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Об Илии-Елиуе в Книге Иова и Остатке последнего времени см. в Протоколах:
22 декабря 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD
9 февраля 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1kAsNkZ1SUroHMOWmjlPvwcK2EPyaFC74/view
29 декабря 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Yv1j/gQVTRcHd6
См. также:
Протокол 12 октября 2025 https://drive.google.com/file/d/1D6VMHHqP7Aly8bEo1SHB6wNV42uAvVrC/view
Разоблачение антихриста. Сын погибели явлен - док-нт https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ
и Протокол 20 августа 2023 г. https://drive.google.com/file/d/1HB6NC4g16cjQjXUgEE9DmB0bNII1aKwn/view?usp=sharing