Апокалиптические события, произошедшие на Хануку (2017-2025 гг.) Протокол школы Лиланда Джонса от 28 декабря 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 3 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

https://drive.google.com/file/d/1kzEoqL30akOOIp3kUQVPu5E5yfWEc63q/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1n4tUYrPjgSXPxuKE4pX6NvtPdOjxdZh2/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/12nCLmoTtDhznXO-OPLqVoMDresQSHICD/view?usp=sharing

Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1Et7e2RPcuL8T74rQboVvHgTCpxSTfjSB/view?usp=sharing

Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1Wvm1PiicXGYLnIO00H7Q1X5pIWXU0Fqg/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1-E7o2PsALps2-4oDLTOdvYum-WO-rmdj/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Календарь Еноха 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

Ханука 5 декабря 2017 г. — 24-й день 9-го месяца на стр. 3 Календаря https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/704459d709914d9da8e8c42e00fa1b23/2017Calendar.pdf


⏰ СХЕМЫ 14 лет Апокалипсиса (2010-2024 гг)

Вр. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

Вр. Шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Апокалиптические события, связанные с Сыном Погибели или Третьим Храмом, произошедшие на Хануку 2017-2025 гг.:

• 5-6-го декабря 2017 г. - Указ Кира / Трамп о переносе амер. посольства из Тель-Авива в Иерусалим

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-recognizes-jerusalem-israel-s-capital-n827096

• 19-го декабря 2017 г. - Посвящение Подземного Третьего Храма (Синагоги Сатаны)

https://www.youtube.com/watch?v=yzmC2-sY5IM&list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB

• 10 декабря 2018 г. - Посвящение Жертвенника Третьего Храма

https://www.jpost.com/israel-news/temple-ready-altar-dedicated-on-last-day-of-hanukkah-by-activist-groups-573980

• Ханука 2019 г. - Государственный Ужин для Евангельских Лидеров в честь Хануки (Hannukah State Dinner for Evangelical Leaders)

  Kanye West и Музыка Вавилонской Блудницы

• 14 декабря 2020 г. - Операция Скорость Искажения (Operation Warp Speed) – Начертание Зверя

• Ханука 2021 г. - Негодование на Святой Завет из Дан 11:28

• Ханука 2023 г. - Выпуск новой храмовой монеты "Железные Мечи" ("The Swords of Iron") https://www.temple-coins.com/products/iron-swords-war-of-good-vs-evil

• 14 декабря 2024 г. - ЦАХАЛ занял гору Хермон / Совет на горе Хермон

• 20 декабря 2025 г. - “Project Sunrise” / “Восход Солнца” — проект по восстановлению и перестройке сектора Газа

https://www.timesofisrael.com/us-said-to-pitch-project-sunrise-a-plan-to-rebuild-gaza-as-luxury-destination/

• 15 декабря 2025 г - посол США Mike Huckubby на церемонии зажжения ханукальных свечей (у Стены Плача)

https://www.youtube.com/watch?v=9viF870W_Ys

https://www.facebook.com/reel/1438731037970478

https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu/article-880462


Видео Лиланда

Kanye West - Beast ♫ Christmas & Hanukkah https://www.youtube.com/watch?v=OKEsPETABz4

*Плейлист Третий Храм (под Западной Стеной) Third Temple https://www.youtube.com/watch?v=yzmC2-sY5IM&list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB

Как вкл. русские субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Об Илии-Елиуе в Книге Иова и Остатке последнего времени см. в Протоколах:

22 декабря 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD

9 февраля 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1kAsNkZ1SUroHMOWmjlPvwcK2EPyaFC74/view

29 декабря 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Yv1j/gQVTRcHd6


См. также:

Протокол 12 октября 2025 https://drive.google.com/file/d/1D6VMHHqP7Aly8bEo1SHB6wNV42uAvVrC/view

Разоблачение антихриста. Сын погибели явлен - док-нт https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ

и Протокол 20 августа 2023 г. https://drive.google.com/file/d/1HB6NC4g16cjQjXUgEE9DmB0bNII1aKwn/view?usp=sharing

