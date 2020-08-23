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Soutien à l'entreprise ? - Comment aider ? - Ema Krusi
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20 views • August 23, 2020
21 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=oLm2ysvwJ4w
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
▶️Pour soutenir l’entreprise, cliquez ici 👉 https://maisonviaroma.ch/soutien-a-lentreprise/
▶️IBAN: CH28 0027 9279 C059 6932 0
BIC: UBSWCHZH80A
Titulaire: Stemac Sa, 1204 Genève
▶️PAYPAL: [email protected]
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS 💪 MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ❤️
LES ÉVÈNEMENTS, RAPPEL DES FAITS
Le 28 juillet 2020, 7 affiches réalisées par Ema Krusi ont été mises sur la vitrine de la boutique de Genève. L'affiche N°1 "ici, nous n'obligeons personne à porter de masque" et les affiches N°2-7 qui ont repris les statistiques officielles du COVID en Suisse. En résumé, malgré le discours angoissant des médias depuis de nombreux mois, la Suisse N'EST PAS EN SURMORTALITÉ.
Une personne a pris en photo la première affiche et l'a envoyée à la médecin cantonale le 29 juillet.
Sur la base de cette affiche, la médecin cantonale a fait fermer sur le champs la boutique de Genève. Aucune constatation de non port du masque n'a été faite dans la boutique par les autorités.
POURQUOI EST-CE ILLÉGAL ?
La fermeture de la boutique a été ordonnée suite à une affiche. Aucune constatation n'a été faite sur place par les autorités. Il n'a pas été confirmé sur place que les clients ou les vendeuses ne portaient pas de masque.
La fermeture a été ordonnée suite à la manifestation d'une opinion et non un acte constaté de refus de port du masque.
La Liberté d'expression est un droit fondamental et fait partie de la Constitution Suisse.
VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR ?
Un recours a été lancé mais l'effet suspensif en attendant le jugement a été refusé. La boutique est donc toujours fermée depuis le 29 juillet 2020.
Votre soutien nous aidera à couvrir les frais de justice et les frais fixes de l'entreprise.
Votre soutien nous aidera à continuer le combat juridique jusqu'au bout malgré la fermeture de la boutique.
▶️Pour soutenir l’entreprise, cliquez ici 👉 https://maisonviaroma.ch/soutien-a-lentreprise/
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ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS 💪 MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ❤️
📌Document officiel des hospitalisations à Genève depuis le 19 mai 2020
https://www.ge.ch/document/21502/telecharger
⚡️SOCIAL MEDIAS EMA KRUSI⚡️
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
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POURQUOI EST-CE ILLÉGAL ?
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