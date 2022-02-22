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GRAPHENE, NANOTUBES: BEHAIVIOUR UNDER EMF/5G STIMULATION (TESLA-PHORESIS / SELF ASSEMBLY)
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302 views • February 22, 2022
tangentopolis
(world orders review)
==========
GRAPHENE, NANOTUBES, BEHAIVIOUR UNDER EMF/5G STIMULATION + TESLAPHORESIS
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/BcTVYC8KW0k7/ [SHARE]
==========
1. LaQuinta Columna / Orwell City, GRAPHENE REACTIONS TO ELECTROMAGNETIC DISCHARGES
2. Rice University, 'Reconfigured Tesla Coil' shows ability to 'align'; 'electrify'... 'at a distance'.
3. Rice University, TESLAPHORESIS, NANOTUBE 'ASSEMBLY'
4. NANOTUBE SELF-ASSEMBLY (Macroscale Teslaphoresis)
-----------------
Baby Mammoth, 'Venus Vibe Trap'
==========
(TROJANTRANSPOCALYPTYCUS) Magnetism, Nanoparticles, Graphene, Vaxxines; Depopulation
https://www.bitchute.com/video/hNa3wIbiCEbs/
EMF & 'MAGNETO-CALORIC EFFECT' of (rGO) GRAPHENE OXIDE
https://www.bitchute.com/video/8Wt01ryNDHCN/
'GRAPHENE' FOUND IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
TEAM 'CONFIRMS GRAPHENE' in 'COVID VAXXX' (Dr. Kalcker UPDATE; REVIEW)
https://www.bitchute.com/video/k3NmtetOkXas/
ROTHSCHILD'S TOOLS OF DESTRUCTION
https://www.bitchute.com/video/TGeK8rtSdjLw/
Michel Chossudovsky [Global Research] (La Quinta Columna Interview in English)
https://www.bitchute.com/video/WsMHPUcvWqt0/
MIRROR PROJECT (2020-21) REPORTS [DOCUMENTARY] 'WW3 PLANDEMIC AGENDA'
https://www.bitchute.com/video/GgGa0bwGSQtf/
PHYSIOLOGICAL 'SALINE' CONTAINING 'GRAPHENE' + (rGO) CAN BE IDENTIFIED THROUGH 'BLOOD TESTS' https://www.bitchute.com/video/1iC5AmJdrpEm/
CORONA 'VIRUS', AGENDA-2030 & THE WORLD FOOD CONTROL AGENDAS
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C(o)vid & THE GREAT RE:SET (Pandemics, Palantir and the Digital Iron Curtain Control Mesh)
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the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (the DOUBLE BINDS & the DOUBLE BLINDS) [I]
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the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (the DOUBLE BINDS & the DOUBLE BLINDS) [II]
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ON THE "ANTIOXIDANTS" THAT "DEGRADE" GRAPHENE OXIDE [GRAPHENE IN DA VAXXX +]
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VAXXINE VAMPIRES & THE PATHOGENIC PRIMING OF THE WORLD
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CROWN, CORONA, CORPORATION & THE DEEPER MEANING (ShakingMyHead)
https://www.bitchute.com/video/qBK5YEL4I0Ab/
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tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
(world orders review)
==========
GRAPHENE, NANOTUBES, BEHAIVIOUR UNDER EMF/5G STIMULATION + TESLAPHORESIS
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/BcTVYC8KW0k7/ [SHARE]
==========
1. LaQuinta Columna / Orwell City, GRAPHENE REACTIONS TO ELECTROMAGNETIC DISCHARGES
2. Rice University, 'Reconfigured Tesla Coil' shows ability to 'align'; 'electrify'... 'at a distance'.
3. Rice University, TESLAPHORESIS, NANOTUBE 'ASSEMBLY'
4. NANOTUBE SELF-ASSEMBLY (Macroscale Teslaphoresis)
-----------------
Baby Mammoth, 'Venus Vibe Trap'
==========
(TROJANTRANSPOCALYPTYCUS) Magnetism, Nanoparticles, Graphene, Vaxxines; Depopulation
https://www.bitchute.com/video/hNa3wIbiCEbs/
EMF & 'MAGNETO-CALORIC EFFECT' of (rGO) GRAPHENE OXIDE
https://www.bitchute.com/video/8Wt01ryNDHCN/
'GRAPHENE' FOUND IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
TEAM 'CONFIRMS GRAPHENE' in 'COVID VAXXX' (Dr. Kalcker UPDATE; REVIEW)
https://www.bitchute.com/video/k3NmtetOkXas/
ROTHSCHILD'S TOOLS OF DESTRUCTION
https://www.bitchute.com/video/TGeK8rtSdjLw/
Michel Chossudovsky [Global Research] (La Quinta Columna Interview in English)
https://www.bitchute.com/video/WsMHPUcvWqt0/
MIRROR PROJECT (2020-21) REPORTS [DOCUMENTARY] 'WW3 PLANDEMIC AGENDA'
https://www.bitchute.com/video/GgGa0bwGSQtf/
PHYSIOLOGICAL 'SALINE' CONTAINING 'GRAPHENE' + (rGO) CAN BE IDENTIFIED THROUGH 'BLOOD TESTS' https://www.bitchute.com/video/1iC5AmJdrpEm/
CORONA 'VIRUS', AGENDA-2030 & THE WORLD FOOD CONTROL AGENDAS
https://www.bitchute.com/video/XaUbCjYApd0L/
C(o)vid & THE GREAT RE:SET (Pandemics, Palantir and the Digital Iron Curtain Control Mesh)
https://www.bitchute.com/video/dRuOgpirfNAx/
the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (the DOUBLE BINDS & the DOUBLE BLINDS) [I]
https://www.bitchute.com/video/eGtbUmvIy53p/
the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (the DOUBLE BINDS & the DOUBLE BLINDS) [II]
https://www.bitchute.com/video/0UV9MQJfNfst/
ON THE "ANTIOXIDANTS" THAT "DEGRADE" GRAPHENE OXIDE [GRAPHENE IN DA VAXXX +]
https://www.bitchute.com/video/gbMtDgvItC8g/
VAXXINE VAMPIRES & THE PATHOGENIC PRIMING OF THE WORLD
https://www.bitchute.com/video/Av34tWuXHThy/
CROWN, CORONA, CORPORATION & THE DEEPER MEANING (ShakingMyHead)
https://www.bitchute.com/video/qBK5YEL4I0Ab/
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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