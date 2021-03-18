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Ο ΝΟΣΗΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
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472 views • March 18, 2021
Κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πειράματος βασισμένο στα ανθρώπινα γονίδια, εκτός από τους συνηθισμένους θανάτους και αρνητικές επιπτώσεις που διαβάζουμε κάθε μέρα, θα προέκυπταν και συγκεκριμένα προβλήματα όπως πολλές θρομβώσεις σχετιζόμενες με το εμβόλιο της αστραζενεκα. Αυτά φυσικά δεν είναι να ανησυχούν κανέναν καθώς οι ειδικοί μας διαβεβαίωσαν πως ουδεμία σύνδεση υπάρχει μεταξύ των περιστατικών αυτών και του μπολιού.
Όμως μετά από ένα χρόνο που πάει αυτή η απάτη εμείς πλέον έχουμε διαγνώσει πως όλα είναι απόλυτα αντίστροφα πράγμα που σημαίνει πως το ενδιαφέρον τους για εμάς είναι αντιστρόφως ανάλογο των οφελών που πρέπει να αναμένουμε να προκυψουν. Συνεπώς αφού δεν τους έχουμε ξαναδεί με τόσο πολύ ενδιαφέρον προφανώς και τα σχέδια τους είναι Αποκαλυπτικά και μάλιστα δείχνουν σαν μονόδρομος.
Από την άλλη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάθονται πλέον σπίτι και το θέμα είναι το πώς θα επιτύχουν με οποιοδήποτε τρόπο να τους καταφέρουν να δεχτούν αυτή τη μεγαλεπήβολη δωρεάν προσφορά των προστατών μας. Γι’αυτό αυτή είναι η ώρα να “επικρατήσουν” οι άνθρωποι που μέσα στη μοναχική διαδρομή του δρόμου προς τη Ζωή έχτιζαν στέρεες βάσεις ικανές να διαχειριστούν την Αλήθεια που μας εμφανίζεται.
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EU drug regulator investigating 30 reports of blood-clotting linked to AstraZeneca jab as states halt rollout of Covid vaccine https://www.rt.com/news/517858-eu-investigating-astrazeneca-covid-vaccine/
Spain joins France, Italy and Germany in suspending AstraZeneca jab over blood clot fears
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-cases-news-update-deaths-vaccine-latest-test/
AstraZeneca jab: EU regulator 'firmly convinced' benefits outweigh risks
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/16/benefits-of-astrazeneca-jab-outweigh-risks-says-eu-regulator
Β. Κικίλιας: Συνεχίζουμε κανονικά τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca
https://www.naftemporiki.gr/story/1703045/b-kikilias-sunexizoume-kanonika-tous-emboliasmous-me-to-embolio-tis-astrazeneca
Εμβόλιο κορονοϊού: Όχι, δεν θα μπορούμε να διαλέγουμε εταιρεία – Ο Θεμιστοκλέους διευκρινίζει https://www.newsit.gr/ellada/emvolio-koronoiou-oxi-den-tha-mporoume-na-dialegoume-etaireia-o-themistokleous-dieykrinizei/3241892/
Παπακωνσταντίνου: Δεν υπάρχει περίπτωση για νέα μέτρα - Βγαίνουμε στις αγορές από το 2011 - Κάτω από 4% η ύφεση https://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/156047-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%85%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Συναγωγή Ιωαννίνων.
https://athjcom.gr/news/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/
Κορωνοϊός: Μεγάλοι πίθηκοι του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο εμβολιάστηκαν με ειδικό εμβόλιο
https://www.healthweb.gr/nea-ygeias/koronoios-megaloi-pithikoi-tou-zoologikou-kipou-tou-san-ntiegko-emvoliastikan-me-eidiko-emvolio
Καρναβάλι Ξάνθης 2021 - Βούλιαξε η πόλη παρά το Lockdown
https://youtu.be/7OQruiE6Sn8
CDC Update: 1,524 DEAD 31,079 Injured Following Experimental COVID MRNA ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/03/cdc-updated-1524-dead-31079-injured-following-experimental-covid-mrna-vaccines.html
Αγωνιώδης Έκκληση Από Βέλγο Ιολόγο: «Σταματήστε Τους Μαζικούς Εμβολιασμούς - Έρχεται Καταστροφή» https://www.ksipnistere.com/2021/03/blog-post_925.html
Τανζανία – Δεύτερο πραξικόπημα Κοβίντ; ("εξαφανίζουν" τους αρνητές ηγέτες;) https://koukfamily.blogspot.com/2021/03/blog-post_134.html
John Magufuli: Tanzania's president dies aged 61 after Covid rumours
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-56437852
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.......ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ..... https://www.youtube.com/watch?v=3Fi4bgsDPH0
Δικαιώματα: MINOS-EMI
Όμως μετά από ένα χρόνο που πάει αυτή η απάτη εμείς πλέον έχουμε διαγνώσει πως όλα είναι απόλυτα αντίστροφα πράγμα που σημαίνει πως το ενδιαφέρον τους για εμάς είναι αντιστρόφως ανάλογο των οφελών που πρέπει να αναμένουμε να προκυψουν. Συνεπώς αφού δεν τους έχουμε ξαναδεί με τόσο πολύ ενδιαφέρον προφανώς και τα σχέδια τους είναι Αποκαλυπτικά και μάλιστα δείχνουν σαν μονόδρομος.
Από την άλλη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάθονται πλέον σπίτι και το θέμα είναι το πώς θα επιτύχουν με οποιοδήποτε τρόπο να τους καταφέρουν να δεχτούν αυτή τη μεγαλεπήβολη δωρεάν προσφορά των προστατών μας. Γι’αυτό αυτή είναι η ώρα να “επικρατήσουν” οι άνθρωποι που μέσα στη μοναχική διαδρομή του δρόμου προς τη Ζωή έχτιζαν στέρεες βάσεις ικανές να διαχειριστούν την Αλήθεια που μας εμφανίζεται.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
**Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και ειναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/o-nosiros-stoxos-tis-apokopis-apo-tin-pigi**
EU drug regulator investigating 30 reports of blood-clotting linked to AstraZeneca jab as states halt rollout of Covid vaccine https://www.rt.com/news/517858-eu-investigating-astrazeneca-covid-vaccine/
Spain joins France, Italy and Germany in suspending AstraZeneca jab over blood clot fears
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-cases-news-update-deaths-vaccine-latest-test/
AstraZeneca jab: EU regulator 'firmly convinced' benefits outweigh risks
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/16/benefits-of-astrazeneca-jab-outweigh-risks-says-eu-regulator
Β. Κικίλιας: Συνεχίζουμε κανονικά τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca
https://www.naftemporiki.gr/story/1703045/b-kikilias-sunexizoume-kanonika-tous-emboliasmous-me-to-embolio-tis-astrazeneca
Εμβόλιο κορονοϊού: Όχι, δεν θα μπορούμε να διαλέγουμε εταιρεία – Ο Θεμιστοκλέους διευκρινίζει https://www.newsit.gr/ellada/emvolio-koronoiou-oxi-den-tha-mporoume-na-dialegoume-etaireia-o-themistokleous-dieykrinizei/3241892/
Παπακωνσταντίνου: Δεν υπάρχει περίπτωση για νέα μέτρα - Βγαίνουμε στις αγορές από το 2011 - Κάτω από 4% η ύφεση https://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/156047-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%85%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Συναγωγή Ιωαννίνων.
https://athjcom.gr/news/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/
Κορωνοϊός: Μεγάλοι πίθηκοι του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο εμβολιάστηκαν με ειδικό εμβόλιο
https://www.healthweb.gr/nea-ygeias/koronoios-megaloi-pithikoi-tou-zoologikou-kipou-tou-san-ntiegko-emvoliastikan-me-eidiko-emvolio
Καρναβάλι Ξάνθης 2021 - Βούλιαξε η πόλη παρά το Lockdown
https://youtu.be/7OQruiE6Sn8
CDC Update: 1,524 DEAD 31,079 Injured Following Experimental COVID MRNA ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/03/cdc-updated-1524-dead-31079-injured-following-experimental-covid-mrna-vaccines.html
Αγωνιώδης Έκκληση Από Βέλγο Ιολόγο: «Σταματήστε Τους Μαζικούς Εμβολιασμούς - Έρχεται Καταστροφή» https://www.ksipnistere.com/2021/03/blog-post_925.html
Τανζανία – Δεύτερο πραξικόπημα Κοβίντ; ("εξαφανίζουν" τους αρνητές ηγέτες;) https://koukfamily.blogspot.com/2021/03/blog-post_134.html
John Magufuli: Tanzania's president dies aged 61 after Covid rumours
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-56437852
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.......ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ..... https://www.youtube.com/watch?v=3Fi4bgsDPH0
Δικαιώματα: MINOS-EMI
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