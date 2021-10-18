Kvällens galenskap 211018

1. Slutstriden är här: Eliternas hemliga perversioner – Del 4. Från Ingrid och Maria, journalisterna som står på din sida.2. Regeringens plan: Sverige ska vara världens attraktivaste resmål 2030. Men hur man ska kunna slå fast om Sverige blir ”världens mest attraktiva resmål” kan näringsminister Ibrahim Baylan (S) inte svara på, skriver TT. Snacka går ju.3. Märkligt att lilla Sverige verkar oförmöget att genomföra en folkräkning – när det går fint i miljardländer som Indien och Kina. Menar svenska myndigheter att Sverige saknar resurser att räkna antalet invånare? Eller ligger det andra skäl bakom, som politiker och ansvariga tjänstemän inte vill kännas vid? Så länge man lever i förnekelse behöver man nämligen inte ta itu med de problem som framväxande skuggsamhällen innebär.4. Tillsammans med försvarsmakten och civila myndigheter ska den nya ”Myndigheten för psykologiskt försvar” nu bekämpa det man betecknar som desinformation och ryktesspridning å statsmaktens vägnar, deklarerar inrikesminister Mikael Damberg (S) på en presskonferens. Bland annat pekar man i samband med detta ut vaccinkritik som ett särskilt hot mot den svenska demokratin.5. Ungerns premiärminister Viktor Orbán har tagit en tredje vaccinspruta. Det meddelade hans presschef Bertalan Havasi under söndagen.6. 21 procent av alla planerade vindkraftverk har stoppats av kommunala veton. Samtidigt måste antalet vindkraftverk fördubblas om regeringen ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.7. Svenskt vaccinstopp väcker internationell kritik. Didier Pittet, professor och epidemiolog vid universitetssjukhuset i Genève, är en av dem som kritiserar det svenska beslutet. Risken för denna typ av hjärtinflammation till följd av vaccinet är minimal. Dessutom är det en relativt banal inflammation som är enkel att behandla och som inte har några långvariga följder, säger Pittet till SvD.8. SSU vill förbjuda försäljning av bensinbilar från 2025. Ett förbud blir mycket kostsamt för de som måste ha bil, vilket ofta är personer som bor på mindre orter och på landsbygden. Men unga socialdemokrater spottar dessa människor i ansiktet. Man ska framstå som miljöaktivister, och då för det kosta vad det kosta vill i umbäranden och svårigheter för vanligt folk att leva.9. "Mönstersvensson" är en typ av svensk som följer de åsiktsregler som media bestämmer. Den som säger något otillåtet blir uthängd och skandaliserad. Därför är Mönstersvensson väldigt noga med att följa reglerna. För Mönstersvensson är Sverigedemokraterna nog det mest odemokratiska parti som valts in i Sveriges riksdag.