Vortrag Erfüllendes Leben in einer erneuerten Region

Es gibt einen Weg, wie die Menschen in der BRD sich gesetzeskonform und friedlich eine neue Ordnung geben könnten, in der keiner mehr verliert. Dazu ist es allerdings erforderlich, daß sich an der bestehenden Gesellschaftsordnung einiges grundsätzlich ändert. Das heißt, nur ein kompletter Neuanfang macht Sinn. So könnten sich die Regionen friedlich erneuern.Dadurch würden sich für die Menschen eine Menge Verbesserungen ergeben, wie z.B.:- Die Regionalität wird gestärkt.- sichere Arbeitsplätze- Unternehmen und Privatpersonen, die etwas für andere leisten, sind von Steuern befreit.- Ein Bildungssystem daß die Neugier und Lernwilligkeit der Kinder fördert.- Ein sachwertebasiertes Rentensystem, ohne Altersarmut und mit erfülltem Lebensabend.- Ein Gesundheitssystem das allein dem Wohl der Menschen dient.- ausschließlich biologische Landwirtschaft.- Ein zinsfreies stabiles Geldsystem.- Die Menschen hätten wieder wirkliche Mitbestimmungsrechte.- Das Rechtssystem wird vereinfacht.Weiterführende Seiten mit Gesetzesgrundlagen und Gemeinderechner:www.koenigreichdeutschland.org/de/gemeindewechsel.htmlPDF's mit Handlungsanleitungen:www.Deutsche-Heilfuersorge.orgwww.Krd-Messe.orgwww.menschensohn.orgwww.Subsidiaritaet.infowww.Julia-White.com (Verlag)www.Weda-Elysia.de