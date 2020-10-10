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Qlobal Change - Q- Il Grande Risveglio, Accelera il cambiamento - Documentario Completo 20 aprile 2020
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63 views • October 10, 2020
"Repetita iuvant"
Q - Il GRANDE RISVEGLIO
Film documentario di denuncia e di speranza, realizzato dalla ricercatrice e autrice Janet Ossebaard dai Paesi Bassi, con l'aiuto di innumerevoli "Anons" in tutto il mondo. Contiene migliaia di ore di ricerca.
Data l'importanza e la "pesantezza" degli argomenti trattati il film può essere reperito su internet suddiviso in 10 parti.
La parte 9 e 10 dedicate agli eventi che porteranno il pianeta e l'Umanità a Rinascere nella pace, iniziano a partire dal minuto 2:28:13.
Vi consiglio però di vedere il documentario nella sua interezza anche in più fasi, se tutto in una volta è troppo, soprattutto a chi si affaccia per la prima volta a questi argomenti, per darvi il tempo, dare tempo alla Vostra mente di prendere in considerazione gli argomenti trattati e di poterli valutare individualmente.
Non prendete nulla per vero. Fate le vostre ricerche, ricontrollare tutto ciò che vi è presentato e traete le vostre conclusioni personali.
Fonte video originali tradotti in italiano: Qlobal Change Italia
https://www.youtube.com/channel/UCv-dzH7ueFSh0Ccow8ObOSA
Telegram: t.me/QlobalChangeItalia
Seguite Q su https://qanon.pub/
Q - Il GRANDE RISVEGLIO
Film documentario di denuncia e di speranza, realizzato dalla ricercatrice e autrice Janet Ossebaard dai Paesi Bassi, con l'aiuto di innumerevoli "Anons" in tutto il mondo. Contiene migliaia di ore di ricerca.
Data l'importanza e la "pesantezza" degli argomenti trattati il film può essere reperito su internet suddiviso in 10 parti.
La parte 9 e 10 dedicate agli eventi che porteranno il pianeta e l'Umanità a Rinascere nella pace, iniziano a partire dal minuto 2:28:13.
Vi consiglio però di vedere il documentario nella sua interezza anche in più fasi, se tutto in una volta è troppo, soprattutto a chi si affaccia per la prima volta a questi argomenti, per darvi il tempo, dare tempo alla Vostra mente di prendere in considerazione gli argomenti trattati e di poterli valutare individualmente.
Non prendete nulla per vero. Fate le vostre ricerche, ricontrollare tutto ciò che vi è presentato e traete le vostre conclusioni personali.
Fonte video originali tradotti in italiano: Qlobal Change Italia
https://www.youtube.com/channel/UCv-dzH7ueFSh0Ccow8ObOSA
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