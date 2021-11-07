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Pierre Gilbert 1995-ben már bejelentette a jelenlegi forgatókönyvet
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31 views • November 07, 2021
Pierre Gilbert 1995-ben már bejelentette a jelenlegi forgatókönyvet
Pierre Gilbert 1995-ös bejelentése: az embereket megmérgezik a vérükbe történő oltásokkal olyan anyagokkal, amelyek miatt befolyásolhatóvá válnak az emberek, melyek zavarni fogják a gondolkodást: zombivá fognak válni. A koncentrációs táborokat már az ENSZ megépíttette világszerte azoknak, akik ellenállnak. Az USA-ban van 25 föld alatti városok és 100 ezer km-nyi alagutak. Ezeket az infókat persze takargatják...
Pierre Gilbert 1995-ös bejelentése: az embereket megmérgezik a vérükbe történő oltásokkal olyan anyagokkal, amelyek miatt befolyásolhatóvá válnak az emberek, melyek zavarni fogják a gondolkodást: zombivá fognak válni. A koncentrációs táborokat már az ENSZ megépíttette világszerte azoknak, akik ellenállnak. Az USA-ban van 25 föld alatti városok és 100 ezer km-nyi alagutak. Ezeket az infókat persze takargatják...
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