Pierre Gilbert 1995-ben már bejelentette a jelenlegi forgatókönyvet

Pierre Gilbert 1995-ös bejelentése: az embereket megmérgezik a vérükbe történő oltásokkal olyan anyagokkal, amelyek miatt befolyásolhatóvá válnak az emberek, melyek zavarni fogják a gondolkodást: zombivá fognak válni. A koncentrációs táborokat már az ENSZ megépíttette világszerte azoknak, akik ellenállnak. Az USA-ban van 25 föld alatti városok és 100 ezer km-nyi alagutak. Ezeket az infókat persze takargatják...