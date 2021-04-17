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ΞΥΠΝΗΣΤΕ..! ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΑΡΧΙΣΕ....💥
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121 views • April 17, 2021
Το ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ξεκίνησε ... ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ “ΓΟΝΙΩΝ” που δέχθηκαν μάσκες και τεστ, φέρνει ΕΦΙΑΛΤΕΣ...
Στην Αγγλια το παιδομάζ@μα ξεκινησε… Προσεχώς και σε μας (κι ας το διαψεύδουν οι “ειδικοί” της πληροφορίας)…
Όταν εδώ και μήνες κάποιοι “γραφικοί” από εμάς γράφαμε πως ακόμα μόνον την κορυφή του παγόβουνου έχουμε δει, λυπάμαι που βγαίνουμε αληθινοί, γιατί το τι κρύβει το παγόβουνο κάτω από την επιφάνεια, θα είναι τρομακτικό.
Η τραγωδία μας και η τεράστια ευθύνη μας ως λαού και ως γονέων είναι, ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΦΑΣΚΟΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Κι ύστερα, οι σατανιστές που είναι εντολοδόχοι των εγχώριων πολιτικών – δικαστικών – εκκλησιαστικων – δημοσιογραφικών – εκπαιδευτικών σατανιστών, έφεραν τα τεστ και τα επιβάλουν με τον πλέον σταλινοφασιστικό τρόπο.
Κι όμως, η πλειοψηφία των “γονέων”, για μια ακόμη φορά ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Και τώρα, ξεκίνησε το ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ.
ΟΣΟΙ “ΓΟΝΕΙΣ”, ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΤΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ.
Πού θα τα πάνε;;;
Σε… “δομές”…
Τι θα τους κάνουν εκεί… αρχίστε να το σκέπτεστε… και να σκέπτεστε ότι πιο εφιαλτικό μπορεί να τους κάνουν…
Καλλιόπη Σουφλή
Υ.Γ.1. Ποιά είπαμε πως είναι η … παρέα του Μητσοτάκη;
ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ;
Υ.Γ.2.Τι είπαμε πως πίνουν οι σατανιστές της ελιτ;;;
ΑΔ@ΕΝΟ#ΡΩ$ΙΟ;;;
https://attikanea.info/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b6%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
Στην Αγγλια το παιδομάζ@μα ξεκινησε… Προσεχώς και σε μας (κι ας το διαψεύδουν οι “ειδικοί” της πληροφορίας)…
Όταν εδώ και μήνες κάποιοι “γραφικοί” από εμάς γράφαμε πως ακόμα μόνον την κορυφή του παγόβουνου έχουμε δει, λυπάμαι που βγαίνουμε αληθινοί, γιατί το τι κρύβει το παγόβουνο κάτω από την επιφάνεια, θα είναι τρομακτικό.
Η τραγωδία μας και η τεράστια ευθύνη μας ως λαού και ως γονέων είναι, ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΦΑΣΚΟΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Κι ύστερα, οι σατανιστές που είναι εντολοδόχοι των εγχώριων πολιτικών – δικαστικών – εκκλησιαστικων – δημοσιογραφικών – εκπαιδευτικών σατανιστών, έφεραν τα τεστ και τα επιβάλουν με τον πλέον σταλινοφασιστικό τρόπο.
Κι όμως, η πλειοψηφία των “γονέων”, για μια ακόμη φορά ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Και τώρα, ξεκίνησε το ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ.
ΟΣΟΙ “ΓΟΝΕΙΣ”, ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΤΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ.
Πού θα τα πάνε;;;
Σε… “δομές”…
Τι θα τους κάνουν εκεί… αρχίστε να το σκέπτεστε… και να σκέπτεστε ότι πιο εφιαλτικό μπορεί να τους κάνουν…
Καλλιόπη Σουφλή
Υ.Γ.1. Ποιά είπαμε πως είναι η … παρέα του Μητσοτάκη;
ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ;
Υ.Γ.2.Τι είπαμε πως πίνουν οι σατανιστές της ελιτ;;;
ΑΔ@ΕΝΟ#ΡΩ$ΙΟ;;;
https://attikanea.info/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b6%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
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