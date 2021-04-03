Introduction - Interview to Dr Neruda - A Message for Humanity

The text of the interview can be found here :"The intention of this disclosure is to support them in their own awakening as infinite beings. That’s the information’s purpose. This includes all of the WingMakers information in whatever form it’s in. There’s a core stability inside you that’s been sidelined in favor of a manufactured or programmed response to life. It’s less about modifying or changing the program than it is about releasing the hold that these programs have on the Consciousness of the Life Essence.""La intención de esta revelación es la de apoyarlos en su propio despertar como seres infinitos. Ése es el propósito de la información. Esto incluye toda la información WingMakers en cualquier forma que se encuentre. Hay un núcleo de estabilidad dentro de ti que ha estado marginado a favor de una respuesta fabricada o programada a la vida. No es tanto acerca de cómo modificar o cambiar el programa, de lo que se trata es de liberar el área de almacenamiento que estos programas tienen en la Conciencia de la Esencia de Vida.""Le but de cette exposition est de les appuyer dans leur propre éveil comme des êtres infinis. C’est le but de l’information. Cela inclut toutes les informations des WingMakers sous quelque forme qu’elle soit. Il y a un centre de stabilité en vous qui a été écarté en faveur d’une réponse à la vie manufacturée ou programmée. Il s’agit moins de modifier ou de changer le programme que de relâcher l’emprise que ces programmes ont sur la Conscience de l’Essence de Vie.""L'intenzione di questa esposizione è quella di sostenerli nel loro risveglio come esseri infiniti. È questo il fine delle informazioni. E ciò comprende tutte le informazioni dei WingMakers in qualsiasi forma si presentino. Dentro di voi vi è una stabilità di fondo che è stata messa da parte per favorire la risposta a una vita artefatta o programmata. Più che di modificare o di cambiare il programma, si tratta di abbandonare la presa che questi programmi hanno sulla Coscienza dell’Essenza Vitale.""A intenção desta exposição é apoiá-los no seu próprio despertar como seres infinitos. Este é o propósito da informação. Isto inclui todas as informações dos WingMakers em qualquer formato que estiver. Há uma estabilidade da essência dentro de você que tem sido preterida em favor de respostas fabricadas e programadas para a vida. Não é tanto sobre como modificar ou alterar o programa, do que se trata é de liberar a área de armazenamento que estes programas têm na Consciência de a Essência da Vida."