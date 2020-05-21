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Tal Schaller - maladies chroniques : oui vous pouvez guérir ! RDV 27 mai 2020 à 20h30
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Import YT 20 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=HMpoHYLM8dU
Chaîne YT Tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
INSCRIPTIONS : https://www.santeglobale.world/maladies-chroniques-oui-vous-pouvez-guerir-inscription/
Il n’y a pas de « maladies incurables » ni de « situations sans issue » !
La médecine holistique que je pratique depuis plus de 50 ans vous propose un « chemin de guérison » qui vous permet de faire, jour après jour de nouvelles expériences, à la découverte des « trésors de santé » qu’ont développé, depuis des millénaires , les médecines ancestrales de tous les pays du monde. Mon enthousiasme dans ce domaine vient d'avoir vu tant de malades cesser de l'être pour devenir les "artisans de leur guérison" que cela me donne la certitude que vous aussi vous pouvez y arriver !
mercredi 27 mai à 20h30
inscriptions sur santeglobale.world
Chaîne YT Tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
INSCRIPTIONS : https://www.santeglobale.world/maladies-chroniques-oui-vous-pouvez-guerir-inscription/
Il n’y a pas de « maladies incurables » ni de « situations sans issue » !
La médecine holistique que je pratique depuis plus de 50 ans vous propose un « chemin de guérison » qui vous permet de faire, jour après jour de nouvelles expériences, à la découverte des « trésors de santé » qu’ont développé, depuis des millénaires , les médecines ancestrales de tous les pays du monde. Mon enthousiasme dans ce domaine vient d'avoir vu tant de malades cesser de l'être pour devenir les "artisans de leur guérison" que cela me donne la certitude que vous aussi vous pouvez y arriver !
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