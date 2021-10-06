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Enquête sur les injections auprès de trois scientifiques de Pfizer (VOSTFR) - Project Veritas : Partie 4
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40 views • October 06, 2021
Source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Nlk9GnBoJDw
Trois scientifiques de Pfizer ont été enregistrés sur une vidéo d'infiltration par Project Veritas dans le dernier volet de leur série « Covid-19 Vaccine Exposed ».
Dans une vidéo de 10 minutes publiée lundi soir, les trois scientifiques ont convenu séparément que les anticorps naturels produits à la suite d'une infection par le Covid-19 sont supérieurs au vaccin.
« Lorsque quelqu'un est naturellement immunisé - comme s'il avait reçu le COVID - il a probablement plus d'anticorps contre le virus... Lorsque vous attrapez le virus, vous allez commencer à produire des anticorps contre plusieurs parties du virus... Donc, vos anticorps sont probablement meilleurs à ce moment-là que la vaccination COVID », a déclaré le scientifique Nick Karl. « La ville de New York a besoin de cartes de vaccination et de tout le reste. Il s'agit simplement de rendre les choses si peu pratiques pour les personnes non vaccinées qu'elles en viennent à se dire : 'Au diable. Je vais me faire vacciner.' Vous voyez ? » a-t-il ajouté.
Voir l'article ici :
https://fr.sott.net/article/38342-Veritas-enregistre-des-scientifiques-de-Pfizer-Vos-anticorps-sont-probablement-meilleurs-que-le-vaccin-apres-une-infection
Trois scientifiques de Pfizer ont été enregistrés sur une vidéo d'infiltration par Project Veritas dans le dernier volet de leur série « Covid-19 Vaccine Exposed ».
Dans une vidéo de 10 minutes publiée lundi soir, les trois scientifiques ont convenu séparément que les anticorps naturels produits à la suite d'une infection par le Covid-19 sont supérieurs au vaccin.
« Lorsque quelqu'un est naturellement immunisé - comme s'il avait reçu le COVID - il a probablement plus d'anticorps contre le virus... Lorsque vous attrapez le virus, vous allez commencer à produire des anticorps contre plusieurs parties du virus... Donc, vos anticorps sont probablement meilleurs à ce moment-là que la vaccination COVID », a déclaré le scientifique Nick Karl. « La ville de New York a besoin de cartes de vaccination et de tout le reste. Il s'agit simplement de rendre les choses si peu pratiques pour les personnes non vaccinées qu'elles en viennent à se dire : 'Au diable. Je vais me faire vacciner.' Vous voyez ? » a-t-il ajouté.
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