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CDL141 - Des nouvelles qui font du bien ! (NETTOYER XIV) - Jean-Jacques Crèvecœur
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90 views • June 06, 2022
lundi 6 juin 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL141:f
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Je ne vous propose pas un thème central dans cette conversation de ce lundi, mais plutôt plusieurs informations qui m'ont réjoui et qui me donne encore la force de croire en un futur meilleur et plus fraternel. Vous trouverez, ci-dessous, les liens pour retrouver la plupart des informations que je vous ai données au fil de la vidéo…
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— À propos de l'accord secret entre DuckDuckGo et Bill Gates : https://www.anguillesousroche.com/internet/google-lite-duckduckgo-signe-un-accord-secret-avec-bill-gates-pour-suivre-les-utilisateurs-en-ligne/
— Pour retrouver le nouveau moteur de recherche respectueux des libertés : https://yandex.eu/
— 120 pays sur 179 refusent de signer le traité de l'OMS : https://qactus.fr/2022/05/29/oms-120-pays-sur-179-auraient-refuse-le-texte-loms-a-retire-12-des-13-articles-mais-saccroche-au-dernier-qui-modifie-leur-constitution/
— Le nouveau président du Costa Rica déclare ses intentions à l'égard de la vaccination anti-COVID19 : https://vk.com/wall625619956_28368
— Le gouverneur de la Floride interdit la vaccination des enfants : https://www.reuters.com/world/us/florida-breaks-with-cdc-recommends-no-covid-vaccine-healthy-children-2022-03-07/
— Retrouvez Libérez l'info ce jeudi 9 juin 2022 à 14h (Québec) - 20h (Europe) :
— Participez au Live de la Liberté les samedi et dimanche 11 et 12 juin, avec les principaux résistants québécois :
— Abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube d'Akina ici : https://www.youtube.com/c/Akina7LeFrontM%C3%A9diatique/videos
— Écoutez l'émission de l'Alliance Humaine du 30 mai 2022 : https://rumble.com/v16ptg3-le-live-du-30052022-the-final-the-final-countdown-le-deep-state-en-panic-to.html
— Soutenez la plainte de Julie Lévesque contre Brigitte Noël et délectez-vous de la lecture de son article : https://tribunaldelinfaux.com/2022/06/02/brigitte-noel-la-veuve-noire-de-radio-canada/
— Prenez connaissance de la plainte de Ronald Marenger auprès du Tribunal Pénal International : https://rumble.com/v16w7q1-une-poursuite-solide-contre-nos-dirigeants.html
— Visionnez le documentaire « 2000 Mules » sur la fraude des élections américaines : cliquez ici
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Je ne vous propose pas un thème central dans cette conversation de ce lundi, mais plutôt plusieurs informations qui m'ont réjoui et qui me donne encore la force de croire en un futur meilleur et plus fraternel. Vous trouverez, ci-dessous, les liens pour retrouver la plupart des informations que je vous ai données au fil de la vidéo…
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— À propos de l'accord secret entre DuckDuckGo et Bill Gates : https://www.anguillesousroche.com/internet/google-lite-duckduckgo-signe-un-accord-secret-avec-bill-gates-pour-suivre-les-utilisateurs-en-ligne/
— Pour retrouver le nouveau moteur de recherche respectueux des libertés : https://yandex.eu/
— 120 pays sur 179 refusent de signer le traité de l'OMS : https://qactus.fr/2022/05/29/oms-120-pays-sur-179-auraient-refuse-le-texte-loms-a-retire-12-des-13-articles-mais-saccroche-au-dernier-qui-modifie-leur-constitution/
— Le nouveau président du Costa Rica déclare ses intentions à l'égard de la vaccination anti-COVID19 : https://vk.com/wall625619956_28368
— Le gouverneur de la Floride interdit la vaccination des enfants : https://www.reuters.com/world/us/florida-breaks-with-cdc-recommends-no-covid-vaccine-healthy-children-2022-03-07/
— Retrouvez Libérez l'info ce jeudi 9 juin 2022 à 14h (Québec) - 20h (Europe) :
— Participez au Live de la Liberté les samedi et dimanche 11 et 12 juin, avec les principaux résistants québécois :
— Abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube d'Akina ici : https://www.youtube.com/c/Akina7LeFrontM%C3%A9diatique/videos
— Écoutez l'émission de l'Alliance Humaine du 30 mai 2022 : https://rumble.com/v16ptg3-le-live-du-30052022-the-final-the-final-countdown-le-deep-state-en-panic-to.html
— Soutenez la plainte de Julie Lévesque contre Brigitte Noël et délectez-vous de la lecture de son article : https://tribunaldelinfaux.com/2022/06/02/brigitte-noel-la-veuve-noire-de-radio-canada/
— Prenez connaissance de la plainte de Ronald Marenger auprès du Tribunal Pénal International : https://rumble.com/v16w7q1-une-poursuite-solide-contre-nos-dirigeants.html
— Visionnez le documentaire « 2000 Mules » sur la fraude des élections américaines : cliquez ici
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
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