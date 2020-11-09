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Fora das Sombras (Out Of Shadows)
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7181 views • November 09, 2020
O youtube eliminou o documentário legendado pelo site oevento.pt
O artigo sobre a discussão deste documentário:
https://www.oevento.pt/2020/04/30/fora-das-sombras/
O documentário OUT OF SHADOWS (FORA DAS SOMBRAS) levanta a máscara sobre a forma como os principais meios de comunicação social e Hollywood manipulam e controlam as massas, espalhando propaganda pelo seu conteúdo. O nosso objetivo é despertar o público em geral, lançando luz sobre como todos nós somos enganados e lavados pelo cérebro através de um inimigo oculto, com uma agenda sinistra.
O artigo sobre a discussão deste documentário:
https://www.oevento.pt/2020/04/30/fora-das-sombras/
O documentário OUT OF SHADOWS (FORA DAS SOMBRAS) levanta a máscara sobre a forma como os principais meios de comunicação social e Hollywood manipulam e controlam as massas, espalhando propaganda pelo seu conteúdo. O nosso objetivo é despertar o público em geral, lançando luz sobre como todos nós somos enganados e lavados pelo cérebro através de um inimigo oculto, com uma agenda sinistra.
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