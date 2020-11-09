Fora das Sombras (Out Of Shadows)

O youtube eliminou o documentário legendado pelo site oevento.ptO artigo sobre a discussão deste documentário:O documentário OUT OF SHADOWS (FORA DAS SOMBRAS) levanta a máscara sobre a forma como os principais meios de comunicação social e Hollywood manipulam e controlam as massas, espalhando propaganda pelo seu conteúdo. O nosso objetivo é despertar o público em geral, lançando luz sobre como todos nós somos enganados e lavados pelo cérebro através de um inimigo oculto, com uma agenda sinistra.