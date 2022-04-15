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LAW OF CAUSE AND EFFECT – ASPECTS, Soul Controls Everything That Happens to the Body, Everything That Happens in Your Life, Dealing with the Cause vs Effect (Hay Fever and Cats Allergy Example)
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
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25 views • April 15, 2022

Full Original:https://youtu.be/sus67vhuNgA

20111204 God's Laws - Law of Cause & Effect P1


Cut:

10m27s - 22m10s


Website:

https://www.divinetruth.com

*******************************





“SOUL CONTROLS EVERY ACCIDENT THAT HAPPENS TO THE BODY.”

@ 10m48s


“EVERY SINGLE EFFECT OF EVERY SINGLE THING THAT HAPPENS IN YOUR LIFE AT EVERY SINGLE MOMENT, WHETHER YOU ARE IN A SPIRIT WORLD OR ON EARTH, YOUR SOUL CONTROL THAT.”

@ 12m40s


“IF I ATTEMPT TO FIX THE EFFECT, I WILL AUTOMATICALLY BE CREATING ANOTHER EFFECT. BUT IF I ADDRESS THE CAUSE, ALL EFFECTS RELATED THAT CAUSE WILL AUTOMATICALLY CHANGE.”

@ 13m18s


“THE ONLY THING THAT CAN PERMANENTLY ADDRESS A PROBLEM IS DEALING WITH THE CAUSE OF THE PROBLEM. THE ACTUAL CAUSE OF THE PROBLEM. NOT WHAT WE IMAGINE OR HOPE THE CAUSE TO BE.”

@ 21m55s


Keywords
spiritualitysimplelaw of cause and effectdivine love pathsoul conditionsoul healinggrief the healing emotionfeel everythingi want to heal my soulsoul transformation with godfeel to healsoul controls everythingdriven by truth not fearprecious child of godfree will and choicei want to know everythingdealing with cause vs effecthay fever causecrying and healingcats allergysuppression of my griefchildhood unhealed emotionsemotions and immune systempower of the soulsoul vs intellect
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