LAW OF CAUSE AND EFFECT – ASPECTS, Soul Controls Everything That Happens to the Body, Everything That Happens in Your Life, Dealing with the Cause vs Effect (Hay Fever and Cats Allergy Example)

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Full Original:https://youtu.be/sus67vhuNgA
20111204 God's Laws - Law of Cause & Effect P1
Cut:
10m27s - 22m10s
Website:
https://www.divinetruth.com
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“SOUL CONTROLS EVERY ACCIDENT THAT HAPPENS TO THE BODY.”
@ 10m48s
“EVERY SINGLE EFFECT OF EVERY SINGLE THING THAT HAPPENS IN YOUR LIFE AT EVERY SINGLE MOMENT, WHETHER YOU ARE IN A SPIRIT WORLD OR ON EARTH, YOUR SOUL CONTROL THAT.”
@ 12m40s
“IF I ATTEMPT TO FIX THE EFFECT, I WILL AUTOMATICALLY BE CREATING ANOTHER EFFECT. BUT IF I ADDRESS THE CAUSE, ALL EFFECTS RELATED THAT CAUSE WILL AUTOMATICALLY CHANGE.”
@ 13m18s
“THE ONLY THING THAT CAN PERMANENTLY ADDRESS A PROBLEM IS DEALING WITH THE CAUSE OF THE PROBLEM. THE ACTUAL CAUSE OF THE PROBLEM. NOT WHAT WE IMAGINE OR HOPE THE CAUSE TO BE.”
@ 21m55s