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G2Voice #040 - CÁNCER y cómo curarlo! 06/18/17
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34 views • January 24, 2020
Esta semana estamos hablando sobre CÁNCER y cómo curarlo!
Boletín de esta semana: https://iglesiagenesis2.org/g2voice-040
Comparta estos enlaces con amigos y familiares ...
Libro electrónico parcial gratuito (ENG, ESP)
https://g2churchbooks.org/Imagina-Un-Mundo-Sin-MAL-ESTAR-ebook-Parcial-Gratuito-p119513151
Documental de la Iglesia Génesis II (Subtitulado en 10 idiomas): http://quantumleap.is
Suscripción al boletín de la Iglesia Génesis II: https://iglesiagenesis2.org/
Sitio web de G2Voice: https://g2voice.is/
Video de Iglesia Genesis II: www.brighteon.com, y www.bitchute.com
Testimonios: www.mmstestimonials.co www.bitchute.com
Videos de protocolo: Iglesia Genesis II https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii
Génesis II Sacramentos de la Iglesia www.G2Sacraments.org
Membresía: https://officialg2churchmembership.org/
Centro de Restauración Colombiano!
Si alguien quiere venir para una desintoxicación de 30 días en
Colombia, sudamerica
por favor contáctenos en: [email protected]
o para español [email protected]
Inscríbase al boletín:
https://iglesiagenesis2.org/
Para boletines en español: Iglesiagenesis2.org
Episodios subtitulados en español: https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii
Sitio web de G2Voice: G2Voice.is
Próximos seminarios:
Nuevo sitio de libros y nuevo libro electrónico
https://g2churchbooks.org/
Los libros de Jim
https://jimhumble.is/bookstore
Guía de recuperación de la salud de MMS: http://jimhumble.is/bookstore/mms-health-recovery-guidebook
Cómo hacer MMS: Clorito de sodio 22.4% (Master Mineral Solution)
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Cómo diluir el ácido clorhídrico HCL del 35% al 4% y 5%
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Protocolo 1000:
(Botella de protocolo diario):
Protocolo 1000+:
Protocolo 2000: https://genesis2church.ch/videos
Protocolo 4000:
Protocolo de botella de spray:
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Para productos sacramentales contáctenos en: [email protected] Correo electrónico
o https://www.g2sacraments.org/
Curso de video casero: https://genesis2church.ch/videocourse
Facebook G2Voice: https://www.facebook.com/G2voice.is/
Iglesia de Génesis II en Facebook: https://www.facebook.com/GenesisIIChurch/
G2Voice: https://g2voice.is/
Twitter: https://twitter.com/G2Voice1
Orientación sacramental (inglés): [email protected]
Orientación Sacramental (Español): [email protected]
Enlaces informativos de dióxido de cloro:
Estudio de seres humanos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6520728
MMSWIKI: http://mmswiki.is/index.php/Main_Page
Cómo funciona el dióxido de cloro: https://www.youtube.com/watch?v=yaBURpoIWSo
Contacto de G2Voice: [email protected]
Soporte: [email protected]
Boletín de esta semana: https://iglesiagenesis2.org/g2voice-040
Comparta estos enlaces con amigos y familiares ...
Libro electrónico parcial gratuito (ENG, ESP)
https://g2churchbooks.org/Imagina-Un-Mundo-Sin-MAL-ESTAR-ebook-Parcial-Gratuito-p119513151
Documental de la Iglesia Génesis II (Subtitulado en 10 idiomas): http://quantumleap.is
Suscripción al boletín de la Iglesia Génesis II: https://iglesiagenesis2.org/
Sitio web de G2Voice: https://g2voice.is/
Video de Iglesia Genesis II: www.brighteon.com, y www.bitchute.com
Testimonios: www.mmstestimonials.co www.bitchute.com
Videos de protocolo: Iglesia Genesis II https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii
Génesis II Sacramentos de la Iglesia www.G2Sacraments.org
Membresía: https://officialg2churchmembership.org/
Centro de Restauración Colombiano!
Si alguien quiere venir para una desintoxicación de 30 días en
Colombia, sudamerica
por favor contáctenos en: [email protected]
o para español [email protected]
Inscríbase al boletín:
https://iglesiagenesis2.org/
Para boletines en español: Iglesiagenesis2.org
Episodios subtitulados en español: https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii
Sitio web de G2Voice: G2Voice.is
Próximos seminarios:
Nuevo sitio de libros y nuevo libro electrónico
https://g2churchbooks.org/
Los libros de Jim
https://jimhumble.is/bookstore
Guía de recuperación de la salud de MMS: http://jimhumble.is/bookstore/mms-health-recovery-guidebook
Cómo hacer MMS: Clorito de sodio 22.4% (Master Mineral Solution)
https://genesis2church.ch/videos
Cómo diluir el ácido clorhídrico HCL del 35% al 4% y 5%
https://genesis2church.ch/videos
Procedimiento de inicio:
Protocolo 1000:
(Botella de protocolo diario):
Protocolo 1000+:
Protocolo 2000: https://genesis2church.ch/videos
Protocolo 4000:
Protocolo de botella de spray:
Kit de supervivencia MMS:
Para productos sacramentales contáctenos en: [email protected] Correo electrónico
o https://www.g2sacraments.org/
Curso de video casero: https://genesis2church.ch/videocourse
Facebook G2Voice: https://www.facebook.com/G2voice.is/
Iglesia de Génesis II en Facebook: https://www.facebook.com/GenesisIIChurch/
G2Voice: https://g2voice.is/
Twitter: https://twitter.com/G2Voice1
Orientación sacramental (inglés): [email protected]
Orientación Sacramental (Español): [email protected]
Enlaces informativos de dióxido de cloro:
Estudio de seres humanos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6520728
MMSWIKI: http://mmswiki.is/index.php/Main_Page
Cómo funciona el dióxido de cloro: https://www.youtube.com/watch?v=yaBURpoIWSo
Contacto de G2Voice: [email protected]
Soporte: [email protected]
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