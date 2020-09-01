Mr.V (69η) - Η ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΜΠΛΕΞΑΝ..._29_08_2020 + ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

Α) Ειδήσεις



1) Απόπειρα προβολής του βίντεο των ιατρών της “πρώτης γραμμής” της Αμερικής (America’s Frontiline Doctors) και τα αναμενόμενα προβλήματα δημοσιοποίησης του από Youtube και Facebook (01:38)

2) Plaquenil 200 mg (υδροξυχλωροκίνη), Zithroxyn 500 mg (Αζυθρομυκίνη) και Zinc Glycinate 30 mg Albion (ψευδάργυρος) (04:25)

3) Νότια Ντακότα, η μοναδική πολιτεία που ΔΕΝ απαγόρευσε την υδροξυχλωροκίνη ! (13:32)

4) Στη Γαλλία απαγορεύτηκε η υδροξυχλωροκίνη ! (14:44)

5) Ο Δρ. Bob Hamilton και ο Δρ. Mark Woolhouse ξεκαθαρίζουν πως ΔΕΝ μεταδίδεται ο ιός από παιδιά σε ενήλικες ! (16:14)

6) Φίμωτρα (μάσκες) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ακόμη και στο νηπιαγωγείο σε αντίθεση με άλλες χώρες ! (17:19)

7) Μαζικές διαδηλώσεις στην Γερμανία κατά του κορωνοϊού (20:00)

8) Καταγγελία ομογενή από Στουτγάρδη περί αισχρών οδηγιών σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αίσχη και στο Άαχεν (21:33)

9) Στον Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας λειτουργούσε ιερέας με φίμωτρο, πλαστικά κουταλάκια και χαρτοπετσέτες ! (25:24)

10) Η Κάσνερ (Μέρκελ) “στεναχώρησε” τον Ερντογάν δίχως κυρώσεις ! Η Ε.Ε μελετά κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας διότι ο πρόεδρος Λουκασένκο αρνήθηκε 9ψήφια δωροδοκία για να μετατρέψει τη χώρα του σε Ιταλία ! (31:05)

11) Ο “σπαρταριστός” διάλογος μεταξύ Ζοζέπ Μπορέλ και Άνεγκρετ Κάρενμπαουρερ (36:13)

12) Η επακούμβηση (εμβολισμός) του Kemal Reis από την Ελληνική φρεγάτα “Λήμνος”, αερομαχίες στη μέση του Αιγαίου και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων μας. (36:45)

13) Ρωσικές πηγές αποκάλυψαν το κόψιμο του βήχα του Oruc Reis από υποβρύχιο μας. “Παράδοση” τουρκικού υποβρυχίου. (40:56)

14) 4ημερής κοινή στρατιωτική άσκηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας - Ιταλίας (43:15)

15) Προτάσεις εναλλακτικής ονοματοδοσίας του αεροδρομίου της Πάφου (43:57)

16) Επικοινωνία Αναστασιάδη με τον Γ.Γ των “Ηνωμένων” Εθνών για τις εργασίες εξωραϊσμού στα κατεχόμενα Βαρώσια καθώς και την υπό κατασκευή ναυτική βάση ! (44:51)

17) Ο σύριζα ψήφισε ΥΠΕΡ για την συμφωνία με την Ιταλία και ΠΑΡΩΝ για τη συμφωνία με την Αίγυπτο παρά τις εθνικές παραχωρήσεις ! (46:14)

18) Η 71η επέτειος της νίκης των Ενόπλων Δυνάμεων μας στον Γράμμο και το Βίτσι κατά του ξενοκίνητου συμμοριτισμού (29/08) (48:13)

19) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (49:26)

20) Ανακοινώσεις του Υπουργείου (α)παιδείας. (49:51)

21) Ενδεχόμενη αγορά μεταχειρισμένων φρεγατών από την Αγγλία (50:46)

22) Δημιουργία δομής στη Σιάτιστα για παιδιά με κορωνοϊό ! (1:00:09)

23) Το ανέκδοτο των Ηνωμένων Εθνών (1:23:29)

24) Τα “δώρα” του “Ελευθερίου Βενιζέλου” σε τούρκους και αλβανούς... (1:38:55)

25) Τουρκικό σχολικό βιβλίο του δημοτικού εξηγεί πως βιάζεις για να εκδικηθείς ! (1:50:47)





Β) Εθνικοί Φύλακες



1) Συνεργασία με την beforeitsnews.com.

2) Εθνικό Ταμείου Ελληνισμού, Ταμείο Εθνικής Παιδείας και Ταμείο Εθνικής Αμύνης (52:17)

3) Τράπεζα αίματος. Κωδικός Ε.Φ 15059 (53:43)

4) Επιστολές σε Τράμπ, πρόεδρο Γκάνα, πρόεδρο Τανζανίας, Πούτιν και Λουκασένκο (54:03)

5) Έκδοση του “Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας” του Ιωάννου Φιλήμωνος (56:27)

6) Διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με θέμα την Ελληνική επανάσταση του 1821 ενόψει των 200 ετών. (56:39)

7) Διαγωνισμός αφίσας ΚΑΤΑ των εκτρώσεων. (57:12)

8) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ΚΑΤΑ της ΑΡΠΑΓΗΣ παιδιών (1:00:38)

9) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ΚΑΤΑ της χρήσης μάσκας από τα παιδιά (1:01:47)

10) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κατά της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (1:07:30)

11) Βεβαίωση για τον υπάλληλο που θα μας ζητήσει να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο για τον SARS Covid19 (1:09:39)

12) Επεξηγηματικό σημείωμα για τους γονείς που ΔΕΝ θέλουν τα παιδιά τους να φορέσουν φίμωτρο. (1:12:47)

13) Εγγραφές μελών. Εσύ ακόμη απέχεις ; (1:53:37)





Γ) Ερωτήσεις εκπομπής :





1) Τι έγραψε για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ένας Κύπριος Μητροπολίτης ; (1:25:57)

2) Ποια ευρωπαϊκή δήθεν “φίλη” χώρα επιμένει να κάνει ναυτικά γυμνάσια με την τουρκία ; (1:30:03)

3) Γιατί “αρρώστησε” πρόσφατα το ΚΚΕ ; (1:32:58)

4) Ποιος είναι ο διπλωμάτης που επέλεξε ο “πρωθυπουργός” να ηγηθεί του διαλόγου μας με την τουρκία ; (1:36:49)

5) Ποια επέτειο ΔΕΝ επιτρέπεται να αγνοεί και να μην τιμά ο Έλλην Πολίτης ; (1:40:49)

6) Ποιο φοβερό περιστατικό συνέβη σε χωριό κοντά στους Αγίους Σαράντα εναντίον ομοεθνούς μας ; (1:42:39)

7) Πόσο βαθιά κοιμάται το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διαπιστευμένοι Έλληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ ; (1:46:29)

8) Ποιος ήταν εκείνος που έγραψε τη φράση “το μίασμα της ανθρωπότητας” και τι εννοούσε με αυτήν ; (1:49:26)





Δ) Ευχαριστίες :

1) Συμπαραστατών, ομοϊδεατών (1:52:09)

2) Ευεργέτες (1:53:03)



Ε) Απόφθεγμα εκπομπής



“ Για να ελέγξεις ένα λαό, πρέπει να γνωρίσεις τους φόβους του. Ο πρώτος φόβος που νοιώθει ο άνθρωπος είναι να βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Μόλις γίνει σκλάβος του φόβου του, τότε έρχεται το κράτος να τον “σώσει” ώστε να τον υποτάξει στην εξουσία του.”



Eric Arthur Blair, ψευδώνυμο Τζώρτζ Όργουελ (George Orwell, 25/06/1903 - 21/01/1950) Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος.