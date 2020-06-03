İtalyan Milletvekilinin MUHTEŞEM Covid-19 Konuşması | Sara Cunial (TÜRKÇE SESLENDİRMELİ)

TÜRKÇE SESLENDİRMELİ



Bill Gates'in yargılanmasını isteyen İtalyan milletvekili Sara Cunial'in konuşmasından satır başları:



● Dünya Sağlık Örgütü'nün temsil ettiği çıkarlar, ki bu örgütün bir numaralı finansörü; 'hayırsever' ve 'dünyanın kurtarıcısı' Bill Gates. Artık bunu hepimiz biliyoruz.

Bill Gates, 2018'de bir pandemi olacağını öngörmüş ve sonra 2019 Ekim'de Davos'tan arkadaşlarıyla birlikte 'Event 201' adlı simülasyon düzenlemiştir.

Ve on yıllar boyunca Gates depopülasyon (nüfusun azaltılması) ve global politika üzerinde diktatörce bir kontrol oluşturma planı için çalışmıştır.

Tarım, teknoloji ve enerji üzerinde kontrol sahibi olmak için çalışmalar yapmaktadır.



● Gates şöyle diyor, kendi sözlerini aynen aktarıyorum; 'Eğer aşılar, sağlık ve üreme konusunda başarılı olursak dünya nüfusunu yüzde 10-15 oranında azaltabiliriz.'

Ve sonra şöyle devam ediyor; 'Dünyayı sadece bir soykırım kurtarabilir.'



● Gates'in aşıları, Afrika'da milyonlarca kadının kısırlaşmasına neden olmuştur.

Gates'in çocuk felci aşılarının oluşturduğu salgın nedeniyle Hindistan'da 500 bin çocuk sakat kalmıştır.

Ve şu anda hala DTaP (Difteri, Tetanos, Boğmaca Aşısı) kullanımı nedeniyle Gates, hastalığın kendisinden daha fazla ölüme neden olmaktadır.

Ve şimdi aynısını, Monsanto ile birlikte kısırlaştırdığı GDO'ları ihtiyacı olan halklara, 'cömert bir hediye' olarak sunmaktadır.

Aynı zamanda kimin aşı olduğunu anlamak için kuantum dövmesi yapılmasını planlamaktadır.

RNA aşılarını ve yüz tanıma sistemini, bağışıklık sistemimizi programlamak için bir araç olarak kullanmayı düşünmektedir.



● Ayrıca Gates, ABD'de 5G tesislerine sahip olan muhtelif çok uluslu şirketlerle işbirliği yapmaktadır.



● Bu masanın etrafında tüm 'Derin Devlet' oturuyor. İtalyan sosuna batmış şekilde. SANOFI, GLAXO ile birlikte Guerra'nın arkadaşları, Ricciardi ve tüm virologlar; İtalyan Devlet Televizyonu'ndaki (RAI) programlarının 10 dakikasına 2 bin euro ödediğimiz virologlar. (Burioni'den bahsediyor.) SANOFI ve GLAXO, tıbbi kurumlarla geleceğin doktorlarını endoktrine etmek için anlaşmalar yapıyor. Kendi kararlarını alma konusunda otonomileriyle ve ettikleri yeminle alay ediyorlar.



● Yüksek teknoloji çok uluslu şirketler, Roman Engineering gibi Mantuan'ın arkadaşı, Pisano'nun Bendig Spoons'u bizim kişisel sağlık verilerimizi kontrol etmek ve yönetmek için ID2020 Avrupa Ajandası kapsamında anlaşmalar yapıyor.

Bu anlaşmanın amacı, dijital kimlik oluşturmak için kitlesel aşılamanın kullanılmasıdır. Bu, Renzi tarafından başlatılan verilerin IBM'e gönderilmesi sürecinin devamıdır. Renzi, 2016'da Gates'in Global Fonu'na yüzde 30 ekstra pay vermiştir.



● Uluslararası Koronavirüs ile Mücadele Birliği'ne İtalya'nın katkısı 140 milyon euro olacak. Bunun 120 milyon eurosu GAVI Birliği'ne verilecek.

Gates Vakfı tarafından kurulan kar amacı gütmeyen bir birlik. Bunlar Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşısı bulunması için vereceği 7,4 milyar euronun sadece bir kısmı.



● Aşının hangi amaçla kullanılacağından az önce bahsettim. Tabi ki seroterapi için para yok. Çünkü bu tedavinin yan etkisi çok az ve maliyetli olması.

Tabi ki hastalığı önleme için de para yok. Gerçek bir önleme yani; hayat tarzımızda, yeme stilimizde ve çevreyle olan ilişkimizde bir değişim yaparak.



● Bütün bu yapılanların amacı mutlak kontrol sağlamaktır. Tüm insanların tamamen kontrol altına alınması ve deney faresi ve köleye dönüştürülmesidir. Egemenliğin ve özgür iradenin ihlal edilmesidir. Bunu, sizin politik uzlaşma diye adlandırdığınız, oyun ve hilelerinize borçluyuz.