Le milliardaire chinois Guo Wen prévient que la seconde dose de protéine spike sera fatale

Source vidéo : @AgoraTVNEWSCe milliardaire chinois a compris et il explique que les injections expérimentales à ARN messager ont un but de génocide. Avec 2 doses qui correspondrait à plus de 100 milliards de protéines spikes artificielles, cela se traduirait par une hausse de la mortalité à la fin octobre. La vaccination sera arrêtée mais ce sera trop tard pour 80% des gens qui auront obéis aux gouvernements. Une crise économique suivra, et une probable guerre civile contre ceux qui ont provoqué le désastre ou caché la vérité, comme les médias mainstream. Les premiers coupables car la majorité des gens ne peuvent pas imaginer qu'ils puissent mentir, pourtant 70% n'ont pas confiance en France, il n'empêche qu'ils préfèrent être rassurés par des mensonges que de sortir de leur petite zone de confort.Il espère aussi le retour de Donald Trump mais le Parti Communiste pourrait attaquer Taiwan pour faire diversion.Traduction et texte authentique - A montrer à ceux qui hésite à se faire inoculer la seconde ou la troisième dose. Il est encore possible de se nettoyer de la première dose et avec de la chance c'est le placebo qui a été injecté (30% des cas pour les cobayes)Surtout, protégez les enfants et interdisez les médecins d'inoculer cette merde. Si vous ne respectez pas votre corps, respectez au moins celui des innocents.