Αμοιβή 100.000 € για την απόδειξη ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 είναι παθογόνος

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ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
Στις 22 Μαρτίου του 2020, ο Γερμανός Χάνς Τολτσίν ανακοίνωσε ένα βραβείο ύψους 100.000 ευρώ σε όποιον του προσκομίσει μία επιστημονική απόδειξη ότι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 προκαλεί πράγματι παθήσεις του αναπνευστικού, όπως διατείνονται οι κρατικές αρχές όλων των χωρών του κόσμου. Καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31.12.2020.
Δεν προσήλθε κανένας που να έχει βρει και να προσκομίσει μια τέτοια επιστημονική απόδειξη.
Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί μία μολυσματική νόσος, είναι η απόδειξη ύπαρξης του ύποπτου παθογόνου παράγοντα. Το δεύτερο βήμα, είναι η απόδειξη ότι ο ύποπτος παθογόνος παράγοντας, προκαλεί όντως την νόσο (από τα αξιώματα του Κοχ). Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, το θέμα αναδεικνύεται σε μεγαλομούφα και καταρρέει αυτομάτως.
Η ανακοίνωση του βραβείου: www.impfkritik.de/pressespiegel/2020032201.html
Πηγή του βίντεο: www.youtube.com/watch?v=4HqB92EUCjQ
Βλέπε και "Σχέδιο Ιμμάνουελ": www.brighteon.com/7106d4a6-80a7-4905-9a42-762209ecfce9
ΕΔΩ ένα πλήρως εκπαιδευτικό βίντεο πάνω στο θέμα: https://learninggnm.com/documents/videos.html#Virus_Mania
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