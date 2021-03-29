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Αμοιβή 100.000 € για την απόδειξη ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 είναι παθογόνος
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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1169 views • March 29, 2021

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Στις 22 Μαρτίου του 2020, ο Γερμανός Χάνς Τολτσίν ανακοίνωσε ένα βραβείο ύψους 100.000 ευρώ σε όποιον του προσκομίσει μία επιστημονική απόδειξη ότι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 προκαλεί πράγματι παθήσεις του αναπνευστικού, όπως διατείνονται οι κρατικές αρχές όλων των χωρών του κόσμου. Καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31.12.2020.
Δεν προσήλθε κανένας που να έχει βρει και να προσκομίσει μια τέτοια επιστημονική απόδειξη.
Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί μία μολυσματική νόσος, είναι η απόδειξη ύπαρξης του ύποπτου παθογόνου παράγοντα. Το δεύτερο βήμα, είναι η απόδειξη ότι ο ύποπτος παθογόνος παράγοντας, προκαλεί όντως την νόσο (από τα αξιώματα του Κοχ). Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις, το θέμα αναδεικνύεται σε μεγαλομούφα και καταρρέει αυτομάτως.

Η ανακοίνωση του βραβείου: www.impfkritik.de/pressespiegel/2020032201.html

Πηγή του βίντεο: www.youtube.com/watch?v=4HqB92EUCjQ

Βλέπε και "Σχέδιο Ιμμάνουελ": www.brighteon.com/7106d4a6-80a7-4905-9a42-762209ecfce9

ΕΔΩ ένα πλήρως εκπαιδευτικό βίντεο πάνω στο θέμα: https://learninggnm.com/documents/videos.html#Virus_Mania

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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