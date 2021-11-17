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Algemene verplichting is "nog te vroeg" zegt Frederik Braeckman
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0 view • November 17, 2021
Volgens de VTM nieuwslezer is een algemene verplichting op komst. VTM lijkt het in ieder geval graag te zien komen.
Karel Lattrez suggereert dat die algemene verplichting er misschien komt bij een van de volgende golven. Ze lijken te zeggen dat als er een verplichting komt in andere Europese landen, dat bij ons wel zal volgen. Het verhaaltje is nog niet gedaan mensen. Zoals gezegd lijkt het erop dat ze voorzichtig uw rechten zullen blijven inkorten, indien zij dit nodig vinden.
De nieuwsmakers beseffen blijkbaar niet goed wat de gevolgen zouden zijn van een algemene verplichting, daar zou weinig goeds van komen.
https://www.vrijheidvzw.be/
Karel Lattrez suggereert dat die algemene verplichting er misschien komt bij een van de volgende golven. Ze lijken te zeggen dat als er een verplichting komt in andere Europese landen, dat bij ons wel zal volgen. Het verhaaltje is nog niet gedaan mensen. Zoals gezegd lijkt het erop dat ze voorzichtig uw rechten zullen blijven inkorten, indien zij dit nodig vinden.
De nieuwsmakers beseffen blijkbaar niet goed wat de gevolgen zouden zijn van een algemene verplichting, daar zou weinig goeds van komen.
https://www.vrijheidvzw.be/
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