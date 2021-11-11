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Wie wa wappie Gerard zingt: 'Zie ginds komt de stoomboot'
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102 views • November 11, 2021
Kijk eens aan, wie wa wappie Gerard Mulder heeft lekker zitten knutselen op een plaatje van de pakjesboot en zingt het aloude lied: 'Zie ginds komt de stoomboot', maar dan wel versie 2021, over niets mogen, transgenders, zwarte Pieten, witte en blauwe Pieten kortom, Gerard heeft het er allemaal maar moeilijk mee.
Tja Gerard, het valt allemaal niet mee inderdaad, dat kan je makkelijk voorkomen door gewoon zo'n simpel en fijn prikje te nemen, dan mag je weer met de grote mensen meedoen.
Tot die tijd wensen we je veel knutselplezier thuis en van Jantje met Kak moest ik vragen of je ook een Kerstliedje gaat maken, zo ja, met rendiertje Rudolf dan graag, dat vindt Jantje altijd zo snoezig.
Tja Gerard, het valt allemaal niet mee inderdaad, dat kan je makkelijk voorkomen door gewoon zo'n simpel en fijn prikje te nemen, dan mag je weer met de grote mensen meedoen.
Tot die tijd wensen we je veel knutselplezier thuis en van Jantje met Kak moest ik vragen of je ook een Kerstliedje gaat maken, zo ja, met rendiertje Rudolf dan graag, dat vindt Jantje altijd zo snoezig.
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