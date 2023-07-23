Der Nationale Spätschoppen - Mit Dennis Ingo Schulz (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Ein tolles Gespräch mit Dennis Ingo Schulz.Leider wurde er zu 14 Monaten Haft verurteilt und eingesperrt - wegen seiner eigenen Meinung und weil er die Geschichte der Siegermächte in Frage stellt.
Bitte vergesst nicht die Helden, die öffentlich mit Gesicht FÜR UNS ALLE einstehen!
Er hat sehr gute Video gemacht, wie z.B. "Die Plazenta Israels", beliebte Kurzversion: https://www.wuwox.com/w/rsLDdx35jRXcVHkkkknDjW
Lasst ihm gerne ein Abo da!
Dennis Ingo Schulz:
Telegram: https://t.me/ttakanal
Archiv: https://t.me/ttafilmarchiv
Viele Grüße,
FTAOL-Mirror
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