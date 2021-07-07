Прививка вне рамок закона/ Пресс-конференция/Вакцинация/Последний рубеж

28 июня 2021 г. состоялась пресс-конференция: Национальная безопасность-угроза. Последний рубеж. Участники конференции предложили конкретные действия против принудительной вакцинации и тех незаконных требований предъявляемых, как простым гражданам так и руководителям, разных организаций и сфер бизнеса. В пресс-конференции приняли участие известные эксперты в области биобезопасности, юриспруденции, трудовых отношений и др. Дополнительные материалы: pdsnpsr.ru (ПДС НПСР), narod.one (Народная Солидарность), Инстаграм: vladimir_filin_official Участники пресс-конференции: Владимира Филин, Ольга Четверикова, Валентина Кисилёва, Наталья Новакова, Елена Калле, Татьяна Фурман. Источник: Канал UNIMEDIALAB Материалы в тему: · Вакцинация, а не Испанский Грипп убила 50 000 000 человек (видео) https://medalternativa.info/our/films/vaktsina-ispanskij-gripp/ · Массовая вакцинация – это в лучшем случае плохая наука, а в худшем – она истребит весь природный иммунитет https://medalternativa.info/entry/mass-vaktsinatsiya/ · Европейские планы создания «вакцинных паспортов» были разработаны за 20 месяцев до пандемии. Совпадение? https://medalternativa.info/entry/plany-vaktsinnyh-pasportov/ · Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ · Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.