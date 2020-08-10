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Silvano Trotta - Suicides dans les EHPAD ?
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5 views • August 10, 2020
10 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=-_b2hg73NIo&;pbjreload=101
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On me rapporte des suicides ou tentatives de suicide dans les EHPAD...
M'écrire : [email protected]
Sources :
https://www.rts.ch/info/suisse/11516069-la-tendance-suicidaire-des-seniors-a-augmente-pendant-le-confinement.html
https://www.youtube.com/watch?v=J13v91ESl44
https://pryskaducoeurjoly.com/actu/7507/les-ehpad-extenues-par-le-confinement/
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/7327/ehpad-bras-de-fer-ars-gouvernement/
http://ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/memoires-2008-2009/Suicide%2520des%2520personnes%2520agees%2520et%2520EHPAD%2520-%2520Facteurs%2520de%2520risques%2520et%2520prevention%2520-%2520Gaelle%2520Saliou%2520Bernard%2520Griffiths.pdf
http://www.maisons-de-retraite.fr/La-sante-des-seniors/Depression/Suicide-ou-risque-de-suicide-chez-les-seniors
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On me rapporte des suicides ou tentatives de suicide dans les EHPAD...
M'écrire : [email protected]
Sources :
https://www.rts.ch/info/suisse/11516069-la-tendance-suicidaire-des-seniors-a-augmente-pendant-le-confinement.html
https://www.youtube.com/watch?v=J13v91ESl44
https://pryskaducoeurjoly.com/actu/7507/les-ehpad-extenues-par-le-confinement/
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/7327/ehpad-bras-de-fer-ars-gouvernement/
http://ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/memoires-2008-2009/Suicide%2520des%2520personnes%2520agees%2520et%2520EHPAD%2520-%2520Facteurs%2520de%2520risques%2520et%2520prevention%2520-%2520Gaelle%2520Saliou%2520Bernard%2520Griffiths.pdf
http://www.maisons-de-retraite.fr/La-sante-des-seniors/Depression/Suicide-ou-risque-de-suicide-chez-les-seniors
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