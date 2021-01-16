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Натуральная концепция лечения рака. Эфир. Часть 2. Борис Гринблат
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38 views • January 16, 2021
Натуральная концепция лечения рака. Часть 2. Борис Гринблат
GcMaf https://kupigcmaf.ru
За что убивают врачей-натуропатов?
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
Знакхари
https://medalternativa.info/our/speak/medalternativa-na-ren-tv/
Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает об основных подходах к альтернативному лечению раковых опухолей, а также перспективах внедрения указанных методов в клиниках России.
С более подробной информацией о натуральной концепции рака можно познакомиться на наших ресурсах, в первую очередь – в книге “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать и скачать по ссылке:
https://medalternativa.info/our/speak/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Получить консультацию Бориса Гринблата вы можете на нашем сайте в разделе “Помощь специалиста”. https://medalternativa.info/help Там же есть более подробная информация об упоминаемой в видео альтернативной онкологической клинике в Казахстане.
Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info
#Концептуал #БорисГринблат #симптомырака #рак #опухоль #медицина #заболевание #диагноз #натуральноелечение
GcMaf https://kupigcmaf.ru
За что убивают врачей-натуропатов?
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
Знакхари
https://medalternativa.info/our/speak/medalternativa-na-ren-tv/
Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает об основных подходах к альтернативному лечению раковых опухолей, а также перспективах внедрения указанных методов в клиниках России.
С более подробной информацией о натуральной концепции рака можно познакомиться на наших ресурсах, в первую очередь – в книге “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать и скачать по ссылке:
https://medalternativa.info/our/speak/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Получить консультацию Бориса Гринблата вы можете на нашем сайте в разделе “Помощь специалиста”. https://medalternativa.info/help Там же есть более подробная информация об упоминаемой в видео альтернативной онкологической клинике в Казахстане.
Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info
#Концептуал #БорисГринблат #симптомырака #рак #опухоль #медицина #заболевание #диагноз #натуральноелечение
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