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23.01. 2021.Смотреть всем! Как нас всех заражают.
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6914 views • January 14, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Письмо слушателя. Как нас заражают на улице, в магазинах.
Сегодня мы поговорим о том, как заражают население в супермаркетах, на улице, в храмах, в подъездах, в транспорте, в любом массовом скоплении людей, а также обсудим как с этим бороться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Письмо слушателя. Как нас заражают на улице, в магазинах.
Сегодня мы поговорим о том, как заражают население в супермаркетах, на улице, в храмах, в подъездах, в транспорте, в любом массовом скоплении людей, а также обсудим как с этим бороться.
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