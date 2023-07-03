Какие Иммиграционные программы в Канаде сейчас доступны | Layboard.com

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Канада известна своими открытыми и включающими иммиграционными программами, которые привлекают людей со всего мира. В этом тексте я расскажу о некоторых из наиболее популярных иммиграционных программах в Канаде.
Федеральная программа по экспресс-запросу (Express Entry): Эта программа является одной из самых популярных путей иммиграции в Канаду. Она предназначена для высококвалифицированных работников и оценивает кандидатов на основе их возраста, образования, опыта работы и знания языка. Каждый кандидат получает баллы по факторам, и наиболее высокооцененные кандидаты приглашаются подать заявление на получение постоянного резидентства.
Провинциальные номинационные программы (Provincial Nominee Programs, PNP): Каждая провинция и территория Канады имеет свою собственную программу, которая позволяет иммигрировать в Канаду с выбранным провинциальным или территориальным согласием. Подобные программы обеспечивают возможность иммигрировать в Канаду для людей с определенными навыками и опытом работы, которые соответствуют потребностям конкретной провинции или территории.
Канадская программа по бизнес-иммиграции: Канада также предлагает программы для предпринимателей, инвесторов и самозанятых лиц. Эти программы требуют определенных финансовых инвестиций и деловых навыков. Программы по бизнес-иммиграции предоставляют возможность предпринимателям и инвесторам создавать и развивать свои бизнесы в Канаде.
Программа по семейной иммиграции: Канада признает важность семейной связи и предлагает программы для граждан и постоянных резидентов, которые хотят пригласить своих близких иммигрировать в Канаду. Эти программы включают программы по воссоединению семьи, брачные программы и программы для родителей и дедушек-бабушек.
Администрация сайта предупреждает о деятельности мошенников и высылает инструкции как не попасть на мошенников. Но в конце вы сами должны ориентироваться на рынке трудоустройства за границей.
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