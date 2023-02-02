Βιάζουν την Ελλάδα αλλά "εμείς" κοιτάμε με "ψυχραιμία" της κινήσεις των Τούρκων

Οι Τούρκοι βιάζουν αλλά μια φορά την μητέρα Ελλάδα και εμείς τρέχουμε να τους ξεφύγουμε με την ουρά στα σκέλια. Οι λιμενικοί ενώ εκδιώκονται από το σπίτι τους - χώρα τους επιδεικνύουν τα όπλα του και προσπαθούν επί 10 δευτερόλεπτα να τραβήξουν το κλείστρο του τυφεκίου τους!!!! Είναι ανεκπαίδευτοι έως εκεί που δεν πάει και προφανώς περίμεναν διαταγή από των Διοικητή τους ο οποίος έπινε κάπου Τσιπούρα κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Ο κυβερνήτης του σκάφους αντί να γυρίσει και να εμβολίσει τους Τούρκους τράπηκε σε φυγή και φώναζε ο ξεφτίλας ρίξε στον αέρα!!!!! Εδώ έρχονται να σε σκοτώσουν και ΕΣΥ ακόμα περιμένεις διαταγή ώστε αντιδράσεις; Είναι ο τυπικός δημόσιος υπάλληλος ο οποίος λέει θα κάνω ότι λέει το βιβλίο - νόμος ώστε να μην χάσω την δουλειά ΜΟΥ! Χέστηκα για το εάν χαθεί πχ το Φαρμακονήσι αλλά προς θεού μην χάσω την δουλειά του Δημοσίου! Οι Στρατιωτικοί από την άλλη έχουν μετατραπεί σε Δημόσιους υπαλλήλους με στολή και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι : επίδομα, μετάθεση, απόσπαση, αδιάθετο, λιγότερες ή καθόλου υπηρεσίες, πώς να κλέψουν Ρίζια, μακαρόνια και κρέατα από το μαγειρείο, να κλέψουν χαρτί υγείας και καθαριστικά τα οποία υποτίθεται τα εα δίνουν στους στρατιώτες και κατόπιν τα πουλάνε στα τοπικά σούπερ μάρκετ. Πριν προλάβει κάποιος να με κατηγορήσει για τα περί κλοπών ας σκεφτεί το εξής: Όταν ήσουν Στρατιώτης σε δίναν κάθε εβδομάδα χαρτί υγείας ή το αγόραζες από το κψμ; Σε δίνανε ξυραφάκια ή τα αγόραζες από το κψμ; Κατά 99% δεν σε δίνανε ΑΛΛΑ στα χαρτιά στα χρέωναν! Που πήγαιναν λοιπόν αυτά τα υλικά;;;;; Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε....

Ξεφτίλα....

Υ.Γ. και μην ξεχνάτε ξυρισμένοι, Γυαλισμένοι κουρεμένοι και η φαβορίτα έως το κοκκαλάκι....

Καραβανάδες...