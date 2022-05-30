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CDL140 - Désobéir plutôt qu'espérer (NETTOYER XIII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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22 views • May 30, 2022
lundi 30 mai 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL140:5
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
L'histoire des Juifs du ghetto polonais de Vilna nous montre en quoi l'espoir les a tous conduits, sans la moindre résistance, à l'extermination. Est-ce ce qui nous attend aussi ?
Dans cette vidéo, je propose l'hypothèse (à nouveau) que notre seule voie de salut est la résistance, la désobéissance et le sabotage des plans de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. Et j'affirme, par ailleurs, que l'espoir que les choses s'arrangent (« Ça va bien aller », comme nous le faisait répéter le gouvernement québécois) est une attitude non seulement toxique, mais extrêmement dangereuse.
Pour illustrer la toxicité et la dangerosité de l'espoir, j'ai choisi de vous lire quelques pages du livre « Treblinka, la révolte d'un camp d'extermination » de Jean-François Steiner. Dans les premiers chapitres de ce livre témoignage, on découvre avec quelle précision perverse et avec quelle méticulosité les « techniciens » nazis réussirent à exterminer 60.000 Juifs dans leur ghetto - pilote de Vilna (Pologne) en 1941, sans essuyer la moindre résistance et la moindre rébellion de la part des prisonniers.
Au fil des paragraphes, je ponctue ma lecture en faisant de nombreux parallèles entre les méthodes employées par les Nazis d'une part, par nos gouvernements d'autre part. Je montre en quoi l'espoir a conduit les 60.000 personnes de ce ghetto à la mort certaine, de la même façon que l'espoir des populations actuelles les conduit irrémédiablement vers l'extermination de masse. Les méthodes psychologiques d'ingénierie sociale sont diaboliquement identiques. Seules les armes de destruction massive ont changé : les fusils des soldats ont été remplacés par les seringues des vaccinateurs… Mais le résultat est le même.
Malgré tout, rien n'est perdu. Il nous reste de sérieuses marges de manœuvre que nous devons saisir de toute urgence avant d'être réduits, définitivement, à de la chair à seringues (à défaut d'être de la chair à canons).
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— La référence du livre : Treblinka, la révolte d'un camp d'extermination, de Jean-François Steiner, aux éditions Fayard.
— Pour commander le numéro 140 du magazine Nexus, dont le dossier est intitulé : Les « complotistes », dernier rempart contre la tyrannie ? : https://www.nexus.fr/
— Pour approfondir le dossier relatif au traité de l'OMS, visionnez l'excellente émission de Chris (Vivre sainement) : https://odysee.com/@Vivresainement:f/traite-oms:5
— Pour mieux comprendre les plans de contrôle total des populations, visionner la très complète émission de Chris (Vivre sainement) : https://odysee.com/@Vivresainement:f/yuval-noah-harari:dd
QUELQUES PREUVES CONCERNANT L'ANTICIPATION DE LA VARIOLE DU SINGE :
— La preuve des commandes de vaccins contre la variole par Justin Trudeau le 21 avril 2022 : https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-PH-893-81160
— Il y a plus d’un an, en mars 2021, le NTI (Nuclear Threat Initiative, agence américaine, financée entre autres par Bill Gates) a organisé une simulation basée sur une attaque biologique. Le scénario prévoyait l’apparition de la variole du singe pour le 15 mai 2022, oui, le 15 mai 2022. Vous n’y croyez pas ? Voici les preuves. Je vous conseille la lecture de la page 12 afin de connaitre le déroulement des mois à venir. La date du 15 mai 2022 est vérifiable sur le document du NTI (rédigé en novembre 2021) en page 10 (Monkeypox - Move 1) : https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
— Le 6 décembre 2021, le comité des médicaments de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a donné son approbation pour la mise sur le marché du técovirimat (TPOXX) pour son utilisation dans le cadre de la variole humaine, de la variole du singe, de la variole bovine et des complications de la vaccination anti-variolique. Lire l'article au complet : http://silicium.blogspirit.com/variole-du-singe/
QUELQUES CDL À REVOIR SUR LES THÈMES DE LA DÉSOBÉISSANCE ET DU DÉSESPOIR :
— CDL90 - Du désespoir à la béatitude, cliquez ici pour la visionner
— CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout, cliquez ici pour la visionner
— CDL34 - Le devoir de désobéir, cliquez ici pour la visionner
— CDL136 - La désobéissance, seule voie de notre salut (NETTOYER X), cliquez ici pour la visionner
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
L'histoire des Juifs du ghetto polonais de Vilna nous montre en quoi l'espoir les a tous conduits, sans la moindre résistance, à l'extermination. Est-ce ce qui nous attend aussi ?
Dans cette vidéo, je propose l'hypothèse (à nouveau) que notre seule voie de salut est la résistance, la désobéissance et le sabotage des plans de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. Et j'affirme, par ailleurs, que l'espoir que les choses s'arrangent (« Ça va bien aller », comme nous le faisait répéter le gouvernement québécois) est une attitude non seulement toxique, mais extrêmement dangereuse.
Pour illustrer la toxicité et la dangerosité de l'espoir, j'ai choisi de vous lire quelques pages du livre « Treblinka, la révolte d'un camp d'extermination » de Jean-François Steiner. Dans les premiers chapitres de ce livre témoignage, on découvre avec quelle précision perverse et avec quelle méticulosité les « techniciens » nazis réussirent à exterminer 60.000 Juifs dans leur ghetto - pilote de Vilna (Pologne) en 1941, sans essuyer la moindre résistance et la moindre rébellion de la part des prisonniers.
Au fil des paragraphes, je ponctue ma lecture en faisant de nombreux parallèles entre les méthodes employées par les Nazis d'une part, par nos gouvernements d'autre part. Je montre en quoi l'espoir a conduit les 60.000 personnes de ce ghetto à la mort certaine, de la même façon que l'espoir des populations actuelles les conduit irrémédiablement vers l'extermination de masse. Les méthodes psychologiques d'ingénierie sociale sont diaboliquement identiques. Seules les armes de destruction massive ont changé : les fusils des soldats ont été remplacés par les seringues des vaccinateurs… Mais le résultat est le même.
Malgré tout, rien n'est perdu. Il nous reste de sérieuses marges de manœuvre que nous devons saisir de toute urgence avant d'être réduits, définitivement, à de la chair à seringues (à défaut d'être de la chair à canons).
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— La référence du livre : Treblinka, la révolte d'un camp d'extermination, de Jean-François Steiner, aux éditions Fayard.
— Pour commander le numéro 140 du magazine Nexus, dont le dossier est intitulé : Les « complotistes », dernier rempart contre la tyrannie ? : https://www.nexus.fr/
— Pour approfondir le dossier relatif au traité de l'OMS, visionnez l'excellente émission de Chris (Vivre sainement) : https://odysee.com/@Vivresainement:f/traite-oms:5
— Pour mieux comprendre les plans de contrôle total des populations, visionner la très complète émission de Chris (Vivre sainement) : https://odysee.com/@Vivresainement:f/yuval-noah-harari:dd
QUELQUES PREUVES CONCERNANT L'ANTICIPATION DE LA VARIOLE DU SINGE :
— La preuve des commandes de vaccins contre la variole par Justin Trudeau le 21 avril 2022 : https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-PH-893-81160
— Il y a plus d’un an, en mars 2021, le NTI (Nuclear Threat Initiative, agence américaine, financée entre autres par Bill Gates) a organisé une simulation basée sur une attaque biologique. Le scénario prévoyait l’apparition de la variole du singe pour le 15 mai 2022, oui, le 15 mai 2022. Vous n’y croyez pas ? Voici les preuves. Je vous conseille la lecture de la page 12 afin de connaitre le déroulement des mois à venir. La date du 15 mai 2022 est vérifiable sur le document du NTI (rédigé en novembre 2021) en page 10 (Monkeypox - Move 1) : https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
— Le 6 décembre 2021, le comité des médicaments de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a donné son approbation pour la mise sur le marché du técovirimat (TPOXX) pour son utilisation dans le cadre de la variole humaine, de la variole du singe, de la variole bovine et des complications de la vaccination anti-variolique. Lire l'article au complet : http://silicium.blogspirit.com/variole-du-singe/
QUELQUES CDL À REVOIR SUR LES THÈMES DE LA DÉSOBÉISSANCE ET DU DÉSESPOIR :
— CDL90 - Du désespoir à la béatitude, cliquez ici pour la visionner
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