Das Leben kann in Wochen geheilt werden. Dr. Coldwell enthüllt die Geheimnisse seines IBMS® Systems

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278 views • December 13, 2019



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Viele Menschen werden von zahlreichen "Alltagsproblemen" geplagt.

Doch diese sind nicht so "normal" wie man Ihnen immer sagt. Man hat Sie ausgetrickst, in mehrfacher Weise. Finden Sie heraus was die Hintergründe für 99% aller Probleme im Leben des Menschen sind.



Was kann IBMS® für Sie tun?



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IBMS® liefert individuelle und konkrete Lösungen für jedes Problem in Ihrem Leben. Das Prinzip dahinter ist so genial wie einfach: Sie haben die Lösung bereits in sich. Erfahren Sie in diesem Video welches herausragendes System Dr. Leonard Coldwell mit dem IBMS® System der Welt geschenkt hat. Auch Sie können in jedem Bereich Ihres Lebens durch die Anwendung des IBMS® Systems enorm profitieren.





IBMS® ist die Heilung des Lebens™.

Krebspatienten Heilung muss beinhalten, dass das Leben von Angst, Stress, schlechten Partnerschaftsbeziehungen, privat und beruflich, Vergangenheit Trauma, Armut etc. befreit wird.

Durch das aufdecken und beseitigten der Ursache für den Krebs oder jeder anderen Autoimmunerkrankung wie MS, Parkinson, Alzheimer, Diabetes und alle anderen.

Nach 46 Jahren Erfahrung und 24 Buch Bestsellern in 9 Sprachen in über 300 Millionen verkauften Büchern ist dieses Buch, das Dr. med. Thomas Höhn die Bibel für Krebspatienten nennt, die Zusammenfassung aller Erfolgserfahrungen und des geheimen Wissens von Dr. Leonard Coldwell der seine eigene Mutter vor 46 Jahren von Hepatitis C, Leberzirrhose, Fettleber und Leberkrebs im Endstadium mit der Prognose 6 Monate Lebenserwartung geheilt hat. Sie ist heute, 46 Jahre später, 82 Jahre alt und kerngesund. Erfahren Sie wie Dr. C seine Mutter geheilt hat und 1.8 Millionen Menschen danach. Sein IBMS® Selbst Heilungs System ist die einzige Krebspatienten Heilung, es gibt keine andere!

Dr. Leonard Coldwell hat persönlich 35000 Krebspatienten geheilt.



Mehr Fakten, Fotos, Nachweise auf www.40JahreDrC.com



Infos zu Dr. Coldwell:



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