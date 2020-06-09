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Philippe Pascot - Du Goudron et des Plumes - Bourdin Direct - RMC
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0 view • June 09, 2020
Import YT 19 avril 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=HGwwpvwu4n4
Chaîne YT Philippe PASCOT : https://www.youtube.com/channel/UCONgKdISRnSKEZjCHviTLKA
Le 18 avril 2016, Bourdin reçoit Philippe PASCOT pour parler de son troisième livre "du goudron et des plûmes - Délits d'élus Tome 2 " aux éditions Max Milo.
Dans un usage métaphorique l'expression "Du goudron et des plumes" évoque l'indignation ou provoque la vindicte publique. C'est sans nul doute ce qu'inspire le deuxième tome des Délits d'élus de Philippe Pascot.
Condamnés pour trafic d'influence, impliqués dans des affaires de mœurs, pour avoir truqué des marchés publics ou confondu leur compte en banque avec celui de la collectivité qu'ils administrent... Le comportement des 600 élus concernés dans cette enquête exigeante, témoigne d'un coté sombre de notre vie citoyenne et nous alerte sur le manquement de plus en plus choquant d'une partie de nos élus, à incarner le devoir de probité et d'exemplarité indispensable à notre vie démocratique.
Au delà de ce constat, Philippe Pascot propose des pistes pertinentes contre ce fléau et encourage chacun de nous à plus de vigilence.
" Le bottin mondain des élus condamnés : un inventaire à la Prévert des déboires de la classe politique française. " LE POINT
" Tous pourris nos élus? Une enquête qui vient contredire un certain nombre d'idées reçues sur la probité de nos élus locaux. " LE FIGARO
" De quoi s'interroger sur le système politique français ; pour la plupart de ces condamnés, ils sont encore aux manettes ! " SLATE.FR
" Une enquête particulièrement utile dans notre démocratie éléctive et remarquable d'exhaustivité ! " POLITIQUE MAGAZINE
http://www.maxmilo.com/product_info.php?products_id=375
Chaîne YT Philippe PASCOT : https://www.youtube.com/channel/UCONgKdISRnSKEZjCHviTLKA
Le 18 avril 2016, Bourdin reçoit Philippe PASCOT pour parler de son troisième livre "du goudron et des plûmes - Délits d'élus Tome 2 " aux éditions Max Milo.
Dans un usage métaphorique l'expression "Du goudron et des plumes" évoque l'indignation ou provoque la vindicte publique. C'est sans nul doute ce qu'inspire le deuxième tome des Délits d'élus de Philippe Pascot.
Condamnés pour trafic d'influence, impliqués dans des affaires de mœurs, pour avoir truqué des marchés publics ou confondu leur compte en banque avec celui de la collectivité qu'ils administrent... Le comportement des 600 élus concernés dans cette enquête exigeante, témoigne d'un coté sombre de notre vie citoyenne et nous alerte sur le manquement de plus en plus choquant d'une partie de nos élus, à incarner le devoir de probité et d'exemplarité indispensable à notre vie démocratique.
Au delà de ce constat, Philippe Pascot propose des pistes pertinentes contre ce fléau et encourage chacun de nous à plus de vigilence.
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