Krankmachende Viren – real oder Mythos? | Simone Riesmeier (58. Heilpraktiker-Kongress)

Kein VIRUS ⁉️ – Und der Saal wurde still.





Nicht, weil nichts passiert ist.

Sondern weil in diesem Vortrag etwas ausgesprochen wurde, das viele so noch nie gehört hatten.





Beim 58. Heilpraktiker-Kongress in Baden-Baden hat Simone von NEXT LEVEL einen Vortrag gehalten, der spürbar eingeschlagen hat.

Zuschauer waren fassungslos. Aufgerüttelt. Von den Socken.





Denn es ging um eine Frage, die unser gesamtes Gesundheitsverständnis berührt:





🦠 Wurden krankmachende Viren jemals wissenschaftlich nachgewiesen?





In dem Vortrag zeigen wir, wie aus Labor-Surrogaten, methodischen Schwächen, Fehlinterpretationen und jahrzehntelanger Wiederholung ein Denkmodell entstand, das bis heute enorme Auswirkungen auf Medizin, Politik, Pharmaindustrie, unsere Gesellschaft und die Freiheitsrechte jedes Menschen hat.





Dieser Vortrag wurde nicht einfach nur gehalten.

Er hat etwas ausgelöst.





Und genau deshalb teilen wir ihn jetzt mit allen.

🎥 Aufzeichnung vom 58. Heilpraktiker-Kongress

📍 Baden-Baden, 11.04.2026





Alle Details, Belege, Schriftverkehre und verständlich aufbereitete Hintergründe findet ihr in der weltweit führenden App für kritisches Denken: NEXIQA

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Quelle:

https://www.youtube.com/watch?v=4eAdC8rJML4