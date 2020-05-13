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IL SALOTTINO - "Ricerca in diretta"
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3 views • May 13, 2020
5° Puntata: 29 - 4 - 2020
serie: ricerca in diretta
Nata da una proposta della nostra chat che ha subito entusiasmato gli Evoluzionisti, nasce questo ambizioso format che mira a scaturire domande, legate ad un particolare tematica, sviscerandola nei dettagli e aprendo tematiche a cui cercare di dare risposte in puntate future.
La serata è a tema "Il Dubbio alieno", e affronta le varie possibilità offerte ad una persona che si approccia per la prima volta all'argomento.
Tra gli spunti emersi ci sono: i vimana, la geometria sacra, "prendere coscienza" del Proff. Malanga. il coral castle. i viaggi spazio-temporali, atlantide, l'antico testamento, la cultura egizia... un gran bel minestrone di curiosità!
Sconsigliato a chi ha già le risposte.
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