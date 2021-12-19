Interviuri obligatorii nu există. Ziarista RAI trebuia să fie expulzată de pe teritoriul României

Countess Erzsebet Bathory 345 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

81 views • December 19, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=XYvnJtLy0gc |



Sinagra spune că este o rușine ce a făcut jurnalista și condamnă și modul în care factorul politic s-a implicat în acest caz. ”Este păcat că premierul român, din curtoazie, și-a cerut scuze. Această doamnă unde credea că se află, în Africa sau Caraibe? Această doamnă trebuie să știe că România este o țară mare cu o cultură și civilizație mari. S-a dus acolo să facă acest reportaj-șoc și să aibă și ea vizibilitate.”, a spus celebrul profesor la România TV.



”Cred că este inadmisibil ce s-a întâmplat. Această jurnalistă italiană avea pretenția ca senatoarea română să spună lucruri pe care nu voia să le spună pentru că are alte convingeri. Jurnalista italiană a vrut să interfereze nepermis în deciziile politice ale autorităților din România în materie de epidemie. Nu este deloc credibil că senatoarea i-ar fi sechestrat în birou sau acasă. Pe de altă parte, este suficient să vezi filmările cu acest personaj agitat, așa-zisa jurnalistă. Si cum se întâmplă în toate țările, este cerută intervenția poliției și senatoarea, în mod legitim, a acționat la fel. În orice stat, poliția, în aceste cazuri, îi duce la secție pe cei implicați, pentru identificare. Se face peste tot în lume, inclusiv în Italia.



Este nelalocul ei convocarea ambasadorului român de către subsecretarul de stat de la Externe. Ambasadorul a acceptat invitația subsecretarului. Îmi imaginez că ambasadorul român s-a speriat foarte tare de această mare autoritate italiană. O spun ironic, bineînțeles.



Nu știu pentru care premierul român a făcut asta, nu intenționez să-l critic, dar nu îl înțeleg, nu avea rost să-și ceară scuze. Guvernul român este serios și nu cred că și-a bazat deciziile în acest caz pe informațiile de pe Google. Că această doamnă Goracci a făcut reportaje de război nu contează, contează comportamentul inadmisibil de a pretinde că senatoarea să spună ce dorea ea să spună. Este rușinos comportamentul acestei doamne care pretinde să facă ce vrea și cu rea credință într-un stat străin. Totul este rușinos! Și ce este mai rușinos este să citești în presă faptul că ambasadorul italian la București a eliberat-o pe această doamnă și a însoțit-o. Acesta este aspectul cel mai comic, pentru că diplomația italiană nu face nici doi bani.



Este păcat că premierul român, din curtoazie, și-a cerut scuze. Această doamnă unde credea că se află, în Afric https://ortodoxinfo.ro/2021/12/17/celebrul-augusto-sinagra-despre-scandalul-provocat-de-jurnalista-de-la-rai-1-e-rusinos-comportamentul-acestei-doamne-unde-traieste-sau-ce-scopuri-avea/ - Profesorul Augusto Sinagra, fost magistrat, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității „La Sapienza” din Roma și avocat la instanțele superioare din Italia și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a analizat scandalul provocat de o jurnalistă de la Rai Uno, Lucia Goracci, care s-a dus în biroul de senator al Dianei Șoșoacă și a fost nevoie de intervenția poliției.Sinagra spune că este o rușine ce a făcut jurnalista și condamnă și modul în care factorul politic s-a implicat în acest caz. ”Este păcat că premierul român, din curtoazie, și-a cerut scuze. Această doamnă unde credea că se află, în Africa sau Caraibe? Această doamnă trebuie să știe că România este o țară mare cu o cultură și civilizație mari. S-a dus acolo să facă acest reportaj-șoc și să aibă și ea vizibilitate.”, a spus celebrul profesor la România TV.”Cred că este inadmisibil ce s-a întâmplat. Această jurnalistă italiană avea pretenția ca senatoarea română să spună lucruri pe care nu voia să le spună pentru că are alte convingeri. Jurnalista italiană a vrut să interfereze nepermis în deciziile politice ale autorităților din România în materie de epidemie. Nu este deloc credibil că senatoarea i-ar fi sechestrat în birou sau acasă. Pe de altă parte, este suficient să vezi filmările cu acest personaj agitat, așa-zisa jurnalistă. Si cum se întâmplă în toate țările, este cerută intervenția poliției și senatoarea, în mod legitim, a acționat la fel. În orice stat, poliția, în aceste cazuri, îi duce la secție pe cei implicați, pentru identificare. Se face peste tot în lume, inclusiv în Italia.Este nelalocul ei convocarea ambasadorului român de către subsecretarul de stat de la Externe. Ambasadorul a acceptat invitația subsecretarului. Îmi imaginez că ambasadorul român s-a speriat foarte tare de această mare autoritate italiană. O spun ironic, bineînțeles.Nu știu pentru care premierul român a făcut asta, nu intenționez să-l critic, dar nu îl înțeleg, nu avea rost să-și ceară scuze. Guvernul român este serios și nu cred că și-a bazat deciziile în acest caz pe informațiile de pe Google. Că această doamnă Goracci a făcut reportaje de război nu contează, contează comportamentul inadmisibil de a pretinde că senatoarea să spună ce dorea ea să spună. Este rușinos comportamentul acestei doamne care pretinde să facă ce vrea și cu rea credință într-un stat străin. Totul este rușinos! Și ce este mai rușinos este să citești în presă faptul că ambasadorul italian la București a eliberat-o pe această doamnă și a însoțit-o. Acesta este aspectul cel mai comic, pentru că diplomația italiană nu face nici doi bani.Este păcat că premierul român, din curtoazie, și-a cerut scuze. Această doamnă unde credea că se află, în Afric Keywords augusto sinagradiana iovanovici-sosoacajurnalista de la rai

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