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BILL GATES BECAME "PHYLANTHROPIST" / BILL GATES "FILANTROPPA" VALASA
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21 views • March 21, 2021
BILL GATES "FILANTRÓPPÁ" VÁLÁSA
Egy 2018-as tanulmány szerint több mint 490 ezer gyerek bénult le Indiában ennek az ÁLSZENT senkiházinak a vakcinájától !!!
A HPV vakcinájától is sok lány rákos lett, heten azonnal meghaltak.
Mit keres ez most mégis újra Indiában a kísérleti mRNS vakcináival?
Számodra mennyire hihető, hogy egy ilyen ördögfajzat, aki kijelentette pár éve, hogy VAKCINÁZÁSSAL 15%-kal CSÖKKENTENI lehet a Föld népességét (depopuláció), majd ez fogja megmenteni a világot egy átkeresztelt influenzajárványtól OLTÁSOKKAL (= VAKCINÁZÁSSAL)? https://www.bitchute.com/video/cCOlxBfZCN06/
https://www.bitchute.com/video/ZspO4HTB7P8u/
Egy 2018-as tanulmány szerint több mint 490 ezer gyerek bénult le Indiában ennek az ÁLSZENT senkiházinak a vakcinájától !!!
A HPV vakcinájától is sok lány rákos lett, heten azonnal meghaltak.
Mit keres ez most mégis újra Indiában a kísérleti mRNS vakcináival?
Számodra mennyire hihető, hogy egy ilyen ördögfajzat, aki kijelentette pár éve, hogy VAKCINÁZÁSSAL 15%-kal CSÖKKENTENI lehet a Föld népességét (depopuláció), majd ez fogja megmenteni a világot egy átkeresztelt influenzajárványtól OLTÁSOKKAL (= VAKCINÁZÁSSAL)? https://www.bitchute.com/video/cCOlxBfZCN06/
https://www.bitchute.com/video/ZspO4HTB7P8u/
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