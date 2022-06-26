ΚΙΝΑ – ΜΕΤΡΑ ANTI-COVID ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Αυτό που πρόκειται να δείτε είναι υπερβολικό ακόμη και για την κινεζική δικτατορία των λεγόμενων μέτρων κατά της πανδημίας.





Ένα βίντεο που κοινοποίησε ένας ιδιοκτήτης σκύλου προκάλεσε οργή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.





Προειδοποιούμε ότι οι εικόνες είναι ιδιαίτερα ωμές.





Ο αρχηγός είπε ότι πρέπει να διευθετήσουμε το θέμα επί τόπου; λέει ο ένας. Ναι απαντά ο άλλος. Μετά χτύπησαν στο κεφάλι το σκυλάκι σκυμμένο πίσω από ένα τραπέζι. Ο σκύλος κλαίει και φεύγει σε άλλο δωμάτιο. Οι «εκτελεστές» εκτός οθόνης τελειώνουν τη δουλειά.





Άλλα κατοικίδια, όπως αυτές οι γάτες, σκοτώθηκε στη λεγόμενη καταστολή μηδενικού Covid του καθεστώτος. Σκοτώνονται χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη που νοσηλευόταν για covid.





Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να μολύνουν με Covid τον άνθρωπο.





ΠΗΓΗ: https://m.naftemporiki.gr/story/1801588/kina-thanatonei-ta-katoikidia-oson-nosoun-me-koronoio





https://rumble.com/vpxet7-ntd-italia-inferno-cina-listino-prezzi-per-trapianti-di-organi.-falun-gong-.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NTD+Italia&ep=2





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND