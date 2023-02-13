Rey Of De Rats 2011 - Team Basti

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Emergieron de las cloacas y ahora lideran el mundo!
Inspirado en el mítico King of the Road de Thrasher, llega a Galicia el Rey of de Rats 2011.
Seis equipos (Ppon, SCR, Basti, Karre, Eiris) dándolo todo y cumpliendo más de 60 pruebas diferentes dejándose la piel y los rodatas.
Risas, golpes, y mucho patín.